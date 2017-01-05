SAĞLIKLI VE PARLAK CİLT İÇİN BASİT KURALLAR

GÜZELLİK 1 saat önce

Her gün cilt bakımınıza ayıracağınız birkaç dakikayla sağlıklı ve doğal bir cilde kavuşabilirsiniz.

Cildinizi temizleyin, sabah ve akşam cilt temizliğine ayıracağınız birkaç dakika, sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşmanızın ilk kuralı… Cildimizi gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmak için sabah-akşam temizlememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kışın cilt kuruluğu şikayetleri artıyor bunu önlemek için nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Ciltteki yaşlanma etkilerini yavaşlatmak ve engellemek için yaşlanma karşıtı koruyucular kullanmaya özen gösterin.



Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ML: Cilteki gözenekleri tıkayan, sivilce ve siyah noktalara neden olan kir ve yağı derinlemesine temizlemek amacı ile formüle edilmiştir. Bunun yanında formülündeki sivilce karşıtı madde sayesinde ciltteki ölü hücrelerin atılmasına ve kızarıklar oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Düzenli kullanıldığı taktirde, cilt daha taze, temiz ve sağlıklı bir görünüm kazanır. Günlük kullanım için uygundur. FİYATI: 12.50 TL

Garnier Nem Dengesi Hafif Krem: Limon ve bitki özleri içerikleriyle cildi hem korur hem de ışıltı verir. Yoğun bitki özlerinden oluşturulmuş, besleyiciler açısından zengin nemlendirici, cildin kaybettiği nemi kazanmasına yardımcı olur. UV koruması içeren losyon sürekli ve dengeli kullanımda cildin ihtiyacı olan neme kavuşmasını sağlar. FİYATI: 15.20 TL

Avon Clearskin Blackhead Clearing Siyah Nokta Karşıtı Tonik 100ml: Akneye meyilli ciltlerde siyah nokta görünümünü hafifletmeye yardımcı olur. Ciltteki yağ oluşumunu kontrol eder. Siyah noktaların oluşumuna neden olan kiri temizler. Her kullanımda cildi ferahlatır ve tazeler. FİYATI: 7.50 TL

Yves Rocher 50 KF Yaşlanma Karşıtı Koruyucu Yüz Kremi: 50 Koruma Faktör ile 8 saat boyunca güneşe karşı etkili üstün koruma sağlayan krem, güneşe bağlı cilt yaşlanmasının ve cilt lekelerinin oluşumunu engeller. Cilde gençlik ışıltısı kazandıran koruyucu yüz kremi, aynı zamanda cilt tonunu da eşitler. FİYATI: 59.93 TL

The Body Shop Aydınlatıcı Ve Arındırıcı Maske: Çin geleneklerinden esinlenerek tasarlanan Chinese Ginseng & Rice Aydınlatıcı ve Arındırıcı Maske, Uzak Doğu’da binlerce yıldır kullanılan; cilt tonunu dengeleme, cildi canlandırma gibi cilt üzerinde olumlu etkileri ile bilinen gerçek ginseng bitki özü içermektedir. FİYATI: 99.90 TL