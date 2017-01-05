YENİ FAVORİMİZ: YABANMERSİNİ

SAĞLIK 4 saat önce

Beslenme uzmanlarının da tavsiyesiyle diyetimizde yabanmersinine yer açıyoruz.

Kilo verme haricinde, sağlıklı ve doğru beslenmek oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor çoğu zaman. Yığınla bilginin dolaştığı televizyon ve sosyal medyanın etkisiyle birlikte, doğru ya da yanlış olduğunu bilmediğimiz birçok tavsiyeye maruz kalıyoruz. Fakat düzgün beslenme düzenimizin içine meyve ve sebzeleri dahil etmemiz gerektiği su götürmez bir gerçek.

Beslenme uzmanlarının süper meyve olarak adlandırdığı, güçlü atıştırmalık kategorisinde yer alan, antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler içeren yeni favorisi ise yabanmersini… Diyetinize ekleyebileceğiniz en etkili meyvelerden biri olan yabanmersini, zengin içeriği sayesinde kalp-damar sağlığı ve beyin işlevleri konusunda da yarar sağlarken, lif bakımından zengin oluşuyla sindirime yardımcı olurken cilt güzelliğinizi de destekliyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE