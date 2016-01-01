YENİ BESİN TRENDİ: BLUE MAJIK

SAĞLIK 8 saat önce Cemre Bosnalı

Mavi yeşil alg ailesinden bir besin kaynağı olan “Blue Majik” ile sizi tanıştıralım.

Son zamanlarda sağlıklı ve temiz beslenmeye merak artmaya başladıkça her geçen gün hiç akla gelmeyecek besin türlerinin sağlığımıza çok yararlı olduğunu öğreniyoruz. Mavi yeşil alg ailesinden gelen Spirulina yosunu uzun zamandır sağlıklı beslenmeye dikkat edenler veya zayıflamak isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu biliyoruz. Zengin bir besin kaynağı ve bir iştah kesici olarak kullanılan Spirulina tabletleri, vücudunuzun ihtiyacı olan tüm gerekli besinleri, amino asitleri ve proteinleri içeriyor. İşte bu mucizevi besinden türeyen Blue Majik adında başka bir alg de son zamanlarda çok popüler. B12, A vitamini ve demir yönünden zengin bu alg; sindirim sisteminizi güçlendiriyor, tiroid fonksiyonlarınızı hızlandırıyor ve vücudunuzda oluşabilecek iltihapları engelliyor. Bu besin kaynağının toz ve kapsül formları bulunuyor. Toz şeklinde tüketmek isterseniz yiyecek ve içeceklerinizin içine karıştırabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin yanı sıra vegan veya vejeteryanlar için ideal.

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