YAZ AYLARINDA SAĞLIKLI UYKU İÇİN 8 İPUCU

SAĞLIK 2 gün önce

Yaz aylarının kabusu sıcaklar, uykularınızı mı kaçırıyor?

Sıcak havalarda uyku neredeyse imkansızdır. Düzensiz uykunun cildin kolajen yapısının bozulmasından, kalp ritim bozukluklarına; obeziteden, diyabet riski gibi saymakla bitmeyen rahatsızları tetiklediği gerçeğini de unutmamak gerekir. Yaz aylarının kaçınılmaz bu durumuna önlem alarak, daha rahat uykular çekmemiz mümkün. ALL ailesi olarak sıcak havalarda rahat bir uyku çekmeniz için 8 ipucu ile karşınızdayız.

İlk Adım Yatak Odanız. Sıcak aylarda yatağınızı, eğer mümkünse güneş görmeyen odaya taşıyın. Eğer bu mümkün değilse klima veya fan, rahat bir uyku için rahatlatıcı olacaktır. Odanızın, uyku sırasında tamamen karanlık olduğundan emin olun, bunu sağlayamıyorsanız uyku bandı kullanın.

Çarşafınızın ve yastık kılıfınızın pamuklu olmasına dikkat edin. Yastığınızın da hava giriş çıkışına uygun maddelerle doldurulmuş olmasına özen gösterin. Bu sayede daha rahat bir uyku çekeceksiniz.

Elektronik eşyalarınız ile yatağa girmeden vedalaşın. Fransa’da yapılan araştırmaya göre yatakta ilgilendiğimiz akıllı cihazlar, sağlıklı uykudan tam 50 dakika çalıyor. Hatta gözlerimize temas eden ışınlar, gün ışığına benzer olduğu için biyolojik saatimizi de değişime uğratıyor. Bu nedenle yatağınıza girmeden, akıllı cihazlarla olan işlerinizi halletmenizi öneririz.

Ana öğününüzü, uykudan minimum 4 saat önce almak çok önemli. Midenin dolu olması kalbe ve solunum yollarına baskı yapacağından, rahat uyku çekmemiz zorlaşır. Ayrıca sindirim, mide ve kalp hastalıklarını da tetikler. Bu nedenle ana öğününüzü uykudan minimum 4 saat, ara öğününüzü ise minimum 2 saat önce almanız çok önemlidir.

Mümkün olduğunca büyük bir yatak almaya özen gösterin. Küçük yataklar uyku kalitesini düşürebilir. Yatak boyutları kişinin boyundan en az 20 cm fazla ve eni en az 95 cm olmalıdır. Yatak yüzeyi omurganızı dik tutacak şekilde olmalı ve vücudunuzun her noktasını desteklemedir.

Uykudan önce kafeinli içeceklerden uzak durun. Kahve, çay, kola gibi içecekler içerisinde bulunan uyarıcı maddeler, uyku kalitemizi etkiler. Bu nedenle uykudan önce bu tarz içeceklerden uzak durun. Ayrıca uykudan önce alkol almanız da bilinen aksine uyku kalitesini olumsuz etkiler.

Kendinize uygun uyku takvimi oluşturun. Bu sayede her gece aynı saatte uyumaya başlar ve bunu alışkanlık haline getirmiş olursunuz. Vücudunuz da zamanla buna ayak uydurarak, uykuya rahat dalmanızı kolaylaştırır.

Bütün bunlara rağmen uyku probleminiz devam ediyor ise bir hekime başvurun. Yetersiz uyku, birçok hastalığı tetiklediği gibi, günlük yaşamınızı da büyük ölçüde etkiler.

YAZI HÜSEYİN EREN