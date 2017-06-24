YAŞAM KALİTENİZİ ARTTIRACAK 5 YÖNTEM

SAĞLIK 4 saat önce Cemre Bosnalı

Yaşam tarzınızda ufak değişiklikler yaparak yoğun hayatlarınızı kaliteli bir yaşam tarzına dönüştürmek mümkün.

Yoğun hayatlarınızın içinde kendinizi ihmal etmeyin! Hayat kalitenizi yükseltmek, daha keyifli, dinç ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek sizin elinizde. Unutmayın sağlıksız ve mutsuz olursanız, hayatınızın hiçbir önemi kalmıyor… Önerdiğimiz bu 5 yöntemi uygulayın hayatı daha güzel yaşayın ve kendinizi daha iyi hissedin.

Yeme alışkanlığınıza dikkat

Kahvaltınızı geçiştirmeyin. Güne kahvaltıyla başlamak hem metabolizmanızın çalıştıracak hem de iş veriminizi yükselecek. İş yoğunluğunuzu düşününce öğle yemeğinizde hızlı ve ayakta atıştırabileceğiniz yiyecekler tüketmek size daha cazip gelebilir ancak bu şekilde yemek yemenin ne kadar sağlıksız olduğunu unutmayın. Bu tarz yeme alışkanlığı sizi kısa sürede tekrar acıktıracak, üzerinizde ağırlık yapacak ve en önemlisi vücudunuza besleyici gıdalar girmeyecek. Akşam ise 7’den sonra da yemek yememeye özen gösterin.

Hava alın

Uzun süre boyunca kapalı ortamda oturmak beyninizi ve vücudunuzu yoruyor. Kendinize sık sık kısa aralar vererek açık havaya çıkıp vücudunuzu canlandırın. Tabii bu kısa araları sigara içmek için kullanın demiyoruz! Çalıştığınız odayı da mutlaka havalandırmak gerekiyor. Bu ara hepimiz klimalı odalarda oturuyoruz ancak arada klimayı kapatıp camları açmak sağlık için önemli.

Egzersiz yapın

Günlük hayatınızın stresini üzerinizden atmak ve vücut direncinizi arttırmak için her gün en az 1 saat egzersiz yapın. Ancak bu güzel havalarda kendinizi spor salonlarına kapatmayın. Doğada yapacağınız egzersizler, vücudunuza alacağınız oksijeni arttıracak.

Kendinize vakit ayırın

Evet, hafta sonları kendimize ayıracak çok vaktimiz oluyor ancak hafta içleri de işlerinizin yoğunluğuna kapılıp sevdiğiniz şeyleri yapmayı ihmal etmeyin. Kitap okuyun, film izleyin, gezin, sevdiklerinizle vakit geçirin… Yoksa hayat çekilmez bir hal alır!

Uyku düzeninizi dengede tutun

Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmanın en önemli unsurlarından biri tabii ki uyku. Kaliteli bir uyku için odanızda sizi rahatsız edecek herhangi bir ışık veya ses olmamasına özen gösterin. Teknolojik cihazlarınızı odanızdan uzak tutun. Rahat uykuya dalabilmek için ılık bir duş yapıp bir bardak bitki çayı içebilirsiniz. Ayrıca yastığınızın üzerine rahatlatan esansiyel yağlar sıkmak da güzel bir çözüm.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI