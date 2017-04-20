UYKU KALİTEMİZİ ARTTIRMANIN YOLLARI NELERDİR?

SAĞLIK 6 saat önce

Uyku sağlığı bizi daha enerjik güne hazırlar. Uyku kalitemizi arttırmanın yolları ise burada

Bazı geceler erken yattığınızı düşünseniz de sabah erken kalkamazsınız. Ya da geç saatte uyuduğunuz halde bazı sabahlar erkenden uyanırsınız. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Hepimiz yoğun günler geçiriyoruz. Oldukça koşturmacalı geçen günün ardından bazen uyumak vakit alıyor. Sabah aynı rutine devam edebilmek için tek ihtiyacımız sağlıklı bir uyku çekmek. Ancak bu konuda nasıl başarılı oluruz? Bunun için bazı telefon uygulamaları var. uyku süremizi, kalitemizi analiz eden, kayıt altında tutan… Hatta iOS tabanlı telefonların da içinde yerleşik olarak bulunan bir uyku analiz uygulaması dahi var. Peki bu uygulamalar ne kadar başarılı? Uyku takibi ne için önemli? Uyku döngüsü ne demek? Tüm bu soruların cevabıyla kaliteli uyku uyumak mümkün mü? Hadi gelin bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım.

Uygulama marketlerde pek çok örneğini gördüğümüz uyku takibi uygulamaları, sizin kaçta uyduğunuzu, hangi koşullarda uykusuz kaldığınızı, ve akıllı alarmları sayesinde olabilecek en huzurlu şekilde uyandırmayı hedefliyorlar. Örnek vererek anlatmak gerekirse eğer, Android cihazlar için buradan, iOS tabanlı cihazlar için ise buradan indireceğiniz Smart Cycle uygulaması, seleflerinden kullanışlılık ve basit arayüzüyle sıyrılıyor. Kuracağınız alarm sonrası, seçtiğiniz bir melodi -mümkünse doğa sesi- ile şarjda olmasına dikkat ederek telefonunuzu kitlemeden yatağınızın yanına ekran yatağa bakacak şekilde koyuyorsunuz. Akıllı melodi yataktaki hareketleriniz bittiği, yani uykuya daldığınız anda kesiliyor. Girilen zamanın öncesindeki 30 dakikayı alan bir süre içinde de yatak üzerinizde hareketlenmenize göre uyanmaya yakın olduğunuzu anlayıp sizi uyandırıyor. Alıştığınız birkaç günün ardından ne kadar huzurlu uyandığınıza inanamayacaksınız.

Uyku analizi telefonunuza kaydedilen rutinlerinizi biraz kurcalarsanız, ne zamanları yorgun düştüğünüzü, o gün ne kadar aktivite içinde bulunduğunuzu ve yedikleriniz ve içtiklerinizin nasıl etki ettiğini anlayarak, kendi uyku sağlığınızı düzene sokabilirsiniz.

Peki nedir bu uyku döngüsü? Hepimizin bir uyku düzeni var. Tam bir gece uykusunda, geçiş, hafif ve derin uyku arasında değişen birden fazla uyku döngüsüne bölünmüş durumda. Bir uyku döngüsü yaklaşık 90 dakika sürer. Önemsiz gibi görünse de bir uyku döngüsünün yanlış aşamasında uyanmak kötü hissetmenize sebep olabilir. Hafif bir uykudayken, uyku döngüsünün sonunda uyanırsanız, tazelenmiş ve enerjik hissedersiniz. Ancak, derin uykunun yanlış aşamasında uyanmak yorgun hissetmenize sebep olur. Derin uykudayken vücut ısınız düşer, kalp atışınız yavaşlar ve kas aktiviteniz minimuma iner. Bu evrede uyandığınızda genelde şaşkın ve hırpalanmış hissedersiniz. Tüm bunlar kafanızı karıştırdıysa eğer, yapılan araştırmalar sonunda kaçta dinç kalkmak istediğinizi gösteren küçük bir tabloyla sizi başbaşa bırakalım.

Eğer sabah 6:30’da uyanmak istiyorsanız;

21:15, 22:45, 00:15, 1:45, 3:15, 4:45’te uyumalısınız.

Eğer sabah 7:00’da uyanmak istiyorsanız;

21:45, 23:15, 00:45, 2:15, 3:45, 5:15’te uyumalısınız.

Eğer sabah 8:00’da uyanmak istiyorsanız;

22:45, 00:15, 01:45, 3:15, 4:45, 6:15’te uyumalısınız.

YAZI YUNUS BAŞARAN