YILDIZLARDAN “KONTROL SENDE” ÇAĞRISI!

SAĞLIK 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Nestle Nesfit ve Memeder, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için ikinci kez harekete geçti!

Nestlé Nesfit ve Meme Sağlığı Derneği’nin geçtiğimiz yılarda başlattığı “Kontrol Sende” kampanyası, hızla yayılmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin de vermiş olduğu destekle, meme kanserine karşı farkındalık biraz daha artıyor. Bu yıl, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, Nesfit ve Memeder bir kez da güçlerini birleştirdi ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Ebru Akel Sancak, Başak Dizer Tatlıtuğ, Deniz Marşan, Gizem Hatipoğlu, İdil Yazar, Larissa Gacemer, Merve Oflaz ve Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin çağrısıyla başlayan kampanyaya katılım ve destek de sürekli artıyor. Ufak dokunuşların hayat kurtaracak kadar önemli olduğunun vurgulandığı kampanya, “Kontrol Sende!” sloganıyla, kadınları, kendi kendini düzenli olarak kontrol etmesi ve yılda bir kez doktor kontrolüne gitmesi konusunda teşvik ediyor.

Ayrıca kadınlara güzel düşünme ve güzel hareket etme çağrısında bulunan Nesfit, proje kapsamında satışa sunduğu pembe kurdeleli paketlerden elde edilecek gelir ile 10 bin kadına erken tanı ve tedavi şansı verecek.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ