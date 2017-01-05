TERAPİDE YENİ DÖNEM

SAĞLIK 7 saat önce

Yiyecek Terapisi: Doğru beslen, iyi düşün!

Yeme içme alışkanlıklarınıza yapacağınız birkaç küçük değişiklik ile daha zinde hissedebilir aynı zamanda daha güçlü bir hafızaya sahip olabilirsiniz de.. Beyin fonsiyonlarına iyi gelen yiyecekler listesine göz atıp, alışveriş listenizi güncellemenin vakti geldi.

Yeşil çay

Gün içinde çay içmeyi seviyorsanız size kesinlikle yeşilin tadını çıkarmanızı öneriyoruz. Otantik yeşil çaylarda bulunan EGCG isimli doğal antioksidan beyin fonksiyonlarını iyileştirme etkisi gösterirken, alzheimer hastalığı olanlarda da hafızayı güçlendirme yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra içerdiği orta derecedeki kafeinle siyah çay ve kahveye meydan okuyacak kadar uyanıklık sunuyor.

Zeytinyağı

Sağlık açısından en yararlı ürünlerden birisi olan zeytinyağının çeşitli kullanım alanları mevcut. Saç ve cilt maskelerinin vazgeçilmezi olan zeytinyağının yeni araştırmalar sonucu bir faydası daha ortaya çıktı. Zeytinyağının içinde bulunan doğal fenolik bileşik ‘oleocanthal’, Alzheimer hastalığının önlenmesinde son derece etkili .Bunun yanı sıra zeytinyağındaki polifenollerin, öğrenmeyi ve yeni bilginin kazanılmasını arttırdığı da yapılan araştırmaların sonuçları arasında.

Pancar

Kırmızı pancar içerdiği vitaminler ve minareller sayesinde bir çok hastalığın önlenmesinde etkili. Aynı zamanda parlak kırmızı renginden de anlaşılacağı üzere güçlü bir antioksidan kaynağı. İçinde bulunan C vitamini sayesinde de vücuttaki tüm sinir hücrelerini korur. Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki bu kırmızı sihirli yiyecek beyinndeki oksijen oranını da arttrıyor.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, lahana ve kırmızı lahana. Bu üç besini alışveriş listenize eklemenizi ve mümkünse bir daha çıkartmamanızı öneriyoruz. Bahsettiğimiz müthiş üçlü güçlü beyin fonskiyonları için oldukça faydalı. Yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan yağ ve asitler beyin sağlığına inanılmaz katkıda bulunur. Düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeleri tüketmenin beynin ve zihnin sürekli genç ve aktif kalmasını sağladığı araştırmalarla kanıtlandı.

Yumurta

Beyin iletim servisi olarak bilinen nörotransmitterleri destekleyen kolin maddesi bir çeşit B vitaminidir. Kolin maddesinin bilinen en önemli özelliği de yeni beyin hücresi üretmesi. Yapılan araştırmalar yumurtanın özellikle sarı kısmının kolin açısından en zengin besin maddesi olduğunu gösteriyor.

Su

Su, vücudumuz olmazsa olmazı. Beyinde yüzde 85, kanda yüzde 80, kaslarda ise yüzde 70 oranında su bulunuyor. Suyun faydaları ise saymakla bitmiyor. Gün içinde su şişelerinizi yanınızdan ayırmasanız iyi olur. Yapılan en son araştırmalar gösteriyor ki odaklanma gerektiren önemli bir iş öncesinde içilen su kişinin beyin faaliyetlerini hızlandırıyor.

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