TEMİZ BESLENMENİN EN TEMEL 5 ADIMI

SAĞLIK 11 saat önce Cemre Bosnalı

Temiz beslenmeye başlamak isteyenler için uygulaması kolay 5 yöntemi derledik.

Son zamanlarda sağlıklı ve temiz beslenmeye olan ilgi son derece artmış durumda. Siz de temiz beslenmeyi yaşam tarzınız haline getirmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ilk etapta bu en temel beş adımı uygulayabilirsiniz.

Meyve ve sebzeleriniz organik olsun

Aslında çoğumuz sebze özellikle de meyve tüketimimize çok dikkat etmiyoruz. Etsek bile aldığımız yiyeceklerin doğallığından emin olmuyoruz. Aslında doğal yiyecekler tüketmek sağlıklı beslenmenin ilk ve en önemli adımı. Dolayısıyla yapmanız gereken nerede olursanız olun organik meyve sebze bulmanız ve bol miktarda tüketmeniz. Bu gıdalar içerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sisteminizi güçlendirirken yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, obezite ve kanser gibi kronik hastalıkların da önüne geçiyor.

Et ve tavuk tüketimine dikkat

Öncelikle market tavuğunu hayatınızdan çıkartın. Çiftliklerde rahatça gezen ve organik besinlerle beslenen tavuklardan alın. Dolayısıyla kalitesinden emin olduğunuz bir çiftlik veya mandıra bulmanız şart. Et alırken de az yağlı olmasına dikkat edin. Bunun dışında beyaz ve kırmızı eti, pişirirken yağda değil fırında ya da ızgarada pişirmeye özen gösterin. Uzmanlara göre haftada iki kere et tüketmek sağlığınız için ideal.

Glutensiz yiyecekler tüketin



Çölyak hastası değilseniz, glutene karşı bir alerjiniz veya hassasiyetiniz yoksa bile daha sağlıklı yaşamak ve beslenmek için bu protein grubunu hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü gluteni hayatınızdan çıkardığınızda mideniz rahatlıyor, şişkinlik problemleri gidiyor, cildiniz daha güzel görünüyor ve kilo vermeniz kolaylaşıyor. Unutmayın; gluten içeren gıdaları hayatınızdan çıkarmak demek artık unla yapılan yiyeceklerden tüketemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Her tarifte beyaz un yerine kullanabileceğiniz Naturelka’nın glutensiz kestane, keçiboynuzu, nohut ve kinoa unları sağlıklı atıştırmalıklar yapmak için harika bir seçenek.

Şeker kullanımınızı azaltın

Fazla şeker tüketiminin zararları artık herkes tarafından biliniyor. Ancak konu uygulamaya gelince bazılarımız çok da başarılı olamıyor öyle değil mi? Kahve ve çayın içerisine şeker atmayı bıraktıktan sonraki adımınız, tatlı isteğinizi sağlıklı alternatiflerle karşılamanız. Örneğin yapacağınız tatlıların içerisine, hurma, akçaağaç şurubu, hindistan cevizi şekeri, bal koyabilirsiniz. Kakao yerine de az önce bahsettiğimiz keçiboynuzu unu kullanabilirsiniz.

Su içmeyi unutmayın

Gün içerisinde özellikle çalışırken hepimiz fazlasıyla çay ve kahve tüketiyoruz. Tüketmekle kalmayıp bir de bu içeceklerin su yerine geçtiğini düşünüyoruz. Aksine bu içecekler vücutta su tutulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla başka içeceklere ek olarak günde en az iki litre su içmeniz gerekiyor. Biz SuCo markasının mataralarını çok seviyoruz. Kolay taşınılabilirliği sayesinde çantanızda her zaman bulundurup aklınıza geldikçe su içebilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI