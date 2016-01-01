SONBAHARI SAĞLIKLA KARŞILAYIN

SAĞLIK 12 saat önce Cemre Bosnalı

Yaz aylarının sona erdiği ve yeni mevsime girdiğimiz bu günlerde, bedeninizi ve zihninizi zinde tutmak için bu 4 yolu uygulayın.

Sonbaharın kapımıza dayanmasıyla birlikte yavaş yavaş güneşli günler yerini yağmurlu günlere bırakmaya başladı. Durum böyleyken ruhsal ve bedensel yapınızda bazı değişiklikler meydana geliyor olabilir. Merak etmeyin bu gayet normal. Bu geçiş sürecini atlatmanızı sağlayacak en iyi 4 yolu derledik.

Detoks yapın

Yaz aylarında sosyal hayatın hareketlenmesi nedeniyle beslenmeye çok da özen gösterilemiyor. Tabii buna uzun süre güneşe maruz kalmak da eklenince, durum daha kötü bir hal alıyor. Şimdi ise vücudunuzu toparlamanın zamanı geldi. Yapacağınız birkaç günlük detoks, vücudunuzdaki toksinlerden arınmanızı sağlarken yazın bitmesiyle düşen metabolizmanızı hızlandıracak. Detoks sonrası uygulayacağınız beslenme programıyla da vücudunuz eski sağlığına kavuşacak.

Sebze meyve tüketiminizi arttırın

Sonbaharda düşen vücut direncinizi yükseltmenin en doğal yolu bol bol sebze ve meyve tüketmek. Her sebze öğününüzün yanında, içinde havuç ve salatalık bulunan bir salata yemek hem alacağınız vitamini ikiye katlar hem de öğününüz daha doyurucu hale getirir. Meyveyi ise ara öğünlerde tüketin.

Uyku düzeninizi dengede tutun

Güneş ışığının azalması ve havanın erken kararması biyolojik saatinizi etkilediği için uyku düzeniniz bozulabilir. Bu nedenle geçiş döneminde her gün aynı saatte yatağa girip belirli bir saatte kalkmak oldukça önemli. Odanızda sizi rahatsız edecek herhangi bir ışık veya ses olmamasına özen gösterin. Rahat uykuya dalabilmek için ılık bir duş yapıp bir bardak bitki çayı içebilirsiniz. Ayrıca yastığınızın üzerine rahatlatan esansiyel yağlar sıkmak da güzel bir çözüm.

Egzersiz yapın

Sonbaharın kasvetinden kendinizi kurtarmanın en iyi yolu tabii ki egzersiz yapmak. Egzersizle birlikte enerjinizi yükseltirken metabolizma hızını da arttırmış olursunuz. Böylece hızlıca yağ yakarak fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Havalar henüz soğumamışken doğada yapılabilecek egzersizleri tavsiye ediyoruz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI