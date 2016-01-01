SERİNLETİCİ 5 SAĞLIKLI İÇECEK

SAĞLIK 1 gün önce Cemre Bosnalı

Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik'in hazırladığı serinletici 5 sağlıklı içeçeği mutlaka deneyin.

Sıvı ihtiyacının oldukça arttığı bu sıcak günlerde, ferahlamak için genel olarak gazlı ve asitli içecekler tüketiliyor. Ancak tükettiğiniz bu içeceklerin içinde yer alan aşırı şeker kilo alımına, yüksek miktardaki asit ise mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Dolayısıyla serinlemek için yapmanız gereken şey, seçiminizi sağlıklı içeceklerden yana kullanmak. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik‘in hazırladığı sağlıklı içecek tariflerini not etmeyi unutmayın.

Buzlu şeftali çayı

2 orta boy şeftaliyi, yarım su bardağı kuru üzüm ve 2 su bardağı suyla birlikte malzemeler püre kıvamına gelene kadar pişirin. Elde ettiğiniz karışımı süzdükten sonra üzerine 1 su bardağı çay demi ve 4 su bardağı su ekleyin.

Çilekli milkshake

5-6 adet çileği yarım bardak sütle blender kullanarak karıştırın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra üzerine 1 top light dondurma ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tüketirken içerisine tarçın ilave edebilirsiniz.

Şekersiz limonata

4 adet limon, 1 limon kabuğu rendesi, 1 çorba kaşığı organik bal ve taze zencefil rendesini 4 su bardağı suyla karıştırıp birkaç saat buzdolabında bekletin.

Karpuzlu limonata

2 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi,1 çorba kaşığı bal, 1 dilim orta kalınlıkta karpuz ve 1 orta boy elmayı bir kaba doğrayıp, tüm malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün. 3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin. Ekşi sevmeyenler için güzel bir alternatif.

Salatalıklı ayran

2 orta boy salatalığı su haline gelene kadar blenderden geçirin. Ardından üzerine 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süzme yoğurt, 1 şişe sade maden suyu, 3 su bardağı su, 1’er çay kaşığı nane ve fesleğen ekleyin.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI