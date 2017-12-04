SAĞLIK Ezgi Şuekinci
SAĞLIK HEDİYE EDEN 9 INSTAGRAM HESABI
Sağlıklı bir yaşamın hayalini kuruyor fakat kendinizi bu süreç için yeterince motive olmuş hissetmiyorsanız size harika bir önerimiz var!
Instagram son yıllarda, sadece kişisel fotoğraflarımızı paylaştığımız sıradan bir platformdan daha çok “motivasyon kaynağı”mız oldu desek yeri. Çünkü birbirinden renkli fotoğraflarıyla sayamayacağımız kadar kişisel Instagram blog’u, sağlıklı yaşam adına motive edici notlar paylaşıyor, hatta hoş tabak sunumlarından meyve ve sebze smoothie’lerine kadar birbirinden leziz tarifler sunmayı da ihmal etmiyor. Sağlıklı yaşamın önemini, destek dolu bir dille anlatan bu hesaplar, pozitif ve enerjik bir yaşamın kapılarını aralamamıza yardımcı oluyor. Yola çıkmak için birazcık desteğe ve motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız, listemizde bulunan hesaplara göz atmanızı öneririz. Zira aradığınız ilham, onlardan birinde olabilir!
@dytemsaltaskiran
Gunaydiiin ☺️ Size iyi gelecek yeni başlangıçlara adim attığınız Musmutlu bir hafta olsun 🕺🏼 Bugun kahvaltim ile günüme enerji kattım 🤸🏼♀️ Suzme yoğurt ☁️+ ev yapımı muzlu granola🌟+ böğürtlen 🤩+ görüp dayanamayıp sonunda aldığım 2 adet çilek 🍓+ @fitnutfistikezmesi 🥜🤤 #goodmorning #kahvaltı #diyetisyenemsaltaskiran #diet #zayifliyorum #mersin
@diyetisyenceren
Günaydın 1 porsiyon greyfurt 125 gramdır, meyvenin suyunu içmek yerine kendisini tercih edin İçeriğindeki flavonoidlerle etkileşime girdiğinden dolayı da kalp ilacı, antihistaminik ilaç ve tansiyon ilacı kullanıyorsanız tüketmeyin #diyetisyenceren #kahvaltı #günaydın #foodlovers #diyetteyiz #breakfast
@haledyilefitkal
Günaydın! Çok kolay bir nohut ekmeği yaptım,düz bir lezzete sahip olacakken pancar+soğan+sarımsak tozu ile tadı şenlendi ! @naturelkapowders nın ürünleriyle @semaninsagliklimutfagi kuzum sayesinde tanışmıştım.Sema çok keyifle kullandığını söylemişti.Bende kullanmaya başladıktan sonra neden denemek için bukadar beklediğim için kendime kızmıştım.Şimdi her çeşidini kullanıyorum. Pancar,ıspanak ve kereviz tozu çorba ve yumurtalarda inanılmaz güzel oluyor.Birde nohut unlarında bahsetmek istiyorum,çiğ kokusu yok,önceleri #dogalsan ın kullanıyordum ve çiğ bir koku geliyordu.Fakat naturelkanın nohut ununda çiğ kokudan eser yok. Bu ekmeğe gelince; 1bardak nohut unu 1bardak su 1yumurta 2tatlı kaşığı pancar tozu 1tatlı kaşığı soğan tozu 1çay kaşığı sarımsak tozu 2yk hindistan cevizi yağı Deniz tuzu ve karabiber Tüm malzemeleri blendırda birleştirdim ve 160 derecede 30dk pişirdim. Harika bir hafta olsun #chickpeaflour #chickpeabread #photooftheday #goodmorning #breakfast sagliklitarifler #nosugar #sekersizhayat #temizbeslenme #temizyemek #diyetyemekler #diyettarifler #eatclean #cleaneating #healthy #healthyeating #healthylife #healthychoices #diyetteyiz #yemek #tarif #sekersiz #sugarfree
@happytravelergirl
Şekersiz Yaban Mersinli Cevizli Kurabişler Tarifi profilimdeki linkte dememe gerek yok herhalde Ara öğünde hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalık arıyorsan haydi seni mutfağa alalım Bu arada pişerken fırından yayılan o kokular yok mu… • •• • •#mutluyumçünkü #mutlulukyakalanir #bugununfavorisi #sagliklibeslenme #sağlıklıtarifler #sagliklitarifler #saglikliyasam #kiloverme #zayıflama #zayiflama #diyet #diyetteyiz #diyetteyim #çikolata #yulaf #diyethesaplaritakiplesiyor #spor #yemek #yemektarifleri #diyetyemekleri #diyettekiler #diyettarifler #tatlı #kurabiye #sağlıklıbeslenme #sağlık #sağlıklıyaşam #şekersiz #thebakefeed #feedfeed
@tombislige.son
Günaydın Dün marketten #glutensizekmek almıştım kestane unu ile yapılmış güzel beğendim indirimde olduğu zamanlar alabilirim Sabahları kahvaltı yaparken radyo tiyatrosu dinlemeyi çok seviyorum özellikle Agatha Christie’nin yazdığı oyunlara bayılıyorum Bazen aynı oyunu defalarca dinlediğim oluyor Özellikle yabancı yazarların oyunları şahane oluyor polisiye/gizem bazen dram hepsi birbirinden güzel Tv dizilerinde de ennn sevdiğim her bölümü en az 2 defa hatta bazı bölümlerini 3-4 defa izlediğim yine Agatha Christie’nin Poirot serisiçok seviyorum çok Böyle işte bu sabah sizinle bunları paylaşmak istedim #gunaydin #gutenmorgen #kahvaltı #frühstücken #breakfast #30dayschallenge #sekersiz21gun #diet #diyet #instagood #instafit #instafood #food #foodphotography #foodstagram #gesundheit #gesundessen #healtyfood #healthyfood #eatclean #cleaneating #eat #benimkahvaltım #hafifyemeli
@dytbetulkalli
İyi akşamlar Fırın tavuk+salataTavuk göğsünü önce haşlıyorum, sonra domates salçası+zeytinyağ+kekik+pulbiber+ tuz karışımına bulayıp fırında pişiriyorum Hafif bir öğün istiyorsanız güzel bir seçenek Bu aralar akşamları protein kaynaklarını değiştirerek salata ağırlıklı besleneceğim pratik olsun diye Herkese afiyet olsun #dinner #dinnermeal #salad #chicken #chickensalad #dinnertime #protein #akşamyemeği #tavuk #fırındatavuk #tavuklusalata #sağlıklıbeslenme #protein #pratiktarifler
@cenkozyilmaz
Herkese merhaba, Bugün kahvaltıda ev yapımı granola var. Granolayi sevgili stajyerimiz @simplyfitdays yapmış. Gerçekten çok lezzetliydi Malzemeler; 2,5 su bardağı yulaf ezmesi 2-3 avuç badem 2 avuç cranberry 2-3 yk hindistancevizi tozu 1 çb elma püresi 2 yk hindistancevizi yağı 3 yk pekmez Önce sıvı malzemeleri sonra kuru malzemeleri karıştırıp birleştiriyoruz. Bu tarif actifry da hazırlanmış ama fırında da 10 dk da bir karıştırarak pişirilebilinir. Fırın için 150-160 derecede 20-30 dk yeterli olacaktır.
@dailymorehealthy
@dytmervetigli
Bu harika tarifin yapılışı için önce hikayemi izleyingece 5 dk ayırarak kahvaltısını hazırlayanlar, güne keyifle başlıyorlar Sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkanlar, sabahı paketli bisküviler, ne yağı kullanılarak yapıldığı belli olmayan poğaça sandviç vb ile geçirenler, sadece sabah kahvaltısını değiştirerek 1 ayda2 kilo kaybedebileceğiniZi söylemiştim, daha önemlisi enerjinizdeki değişimi hissedeceksiniz siz de kötü bulduğunuz bir öğününüzü değiştirin hadi, sonuçları ve sorularınızı #nfitchallenge hashtagi ile bizimle paylaşabilirsiniz ps: hikayemi izleyenler bilirler , ben sadece muzlu narlı chia puding hazırlayacaktım ki bu tarifi görünce aralara taze hurma atmadan geçemedimtavsiye ederimharika oldu #nfit #nfittarifler #sagliklikahvalti #fattofit #goodmood #goodfood #diet #nfitmutfak #fit #newgoals #2018resolution
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ