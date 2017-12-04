SAĞLIK HEDİYE EDEN 9 INSTAGRAM HESABI

SAĞLIK 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Sağlıklı bir yaşamın hayalini kuruyor fakat kendinizi bu süreç için yeterince motive olmuş hissetmiyorsanız size harika bir önerimiz var!

Instagram son yıllarda, sadece kişisel fotoğraflarımızı paylaştığımız sıradan bir platformdan daha çok “motivasyon kaynağı”mız oldu desek yeri. Çünkü birbirinden renkli fotoğraflarıyla sayamayacağımız kadar kişisel Instagram blog’u, sağlıklı yaşam adına motive edici notlar paylaşıyor, hatta hoş tabak sunumlarından meyve ve sebze smoothie’lerine kadar birbirinden leziz tarifler sunmayı da ihmal etmiyor. Sağlıklı yaşamın önemini, destek dolu bir dille anlatan bu hesaplar, pozitif ve enerjik bir yaşamın kapılarını aralamamıza yardımcı oluyor. Yola çıkmak için birazcık desteğe ve motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız, listemizde bulunan hesaplara göz atmanızı öneririz. Zira aradığınız ilham, onlardan birinde olabilir!

@dytemsaltaskiran

@diyetisyenceren

@haledyilefitkal

@happytravelergirl

@tombislige.son

@dytbetulkalli

@cenkozyilmaz

@dailymorehealthy

@dytmervetigli

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