METABOLİZMA HIZLANDIRICI 5 ALTIN KURAL

SAĞLIK 12 saat önce

Kilo vermenin en büyük düşmanı metabolizmayı kendi safınıza çekin.

Metabolizma insan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yaktığı enerji miktarıdır. Bazal metabolizma ise, vücudun istirahat halinde yaktığı enerji miktarıdır. Mantık şudur ki; metabolizma hızlı ise kilo vermek kolaydır, yavaş ise kilo vermek zordur. Peki metabolizmayı nasıl harekete geçiririz? İşte metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı bilgiler.

Protein Ağırlıklı Kahvaltı

Şeker ve karbonhidratlar metabolizmayı yavaşlatır. Protein ağırlıklı besinler ise tam tersi metabolizmayı hızlandırır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda protein ağırlıklı beslenmek, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcıdır.

Yeşil Çay

Demlenmiş yeşil çay içmek, metabolizmayı hızlandırmak için vücuda kafein ve epigallokatekin almak demektir. Yağ yakıcı ve metabolizma hızı artırıcı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış yeşil çayı gün içerisinde en az 1 fincan tüketin.

Lifli Besinler

Günde ortalama 30 gram lif almak, kilo vermenize yardımcı olacaktır. Lifli besinler, sindiriminizi kolaylaştıracağı için metabolizma hızınızı da artıracaktır. Esmer pirinç, yulaf ezmesi, enginar gibi besinler, lif kaynağı olarak oldukça önemli besinlerdir.

Kardiyo

Yoğun kardiyo ile kalori yakımı yanında metabolizma hızınızı da yüksek tutabilirsiniz. Bu da antrenmandan sonra bile yağ yakımının devamını sağlar. Kilo vermenin olmazsa olmazlarından kardiyoyu kesinlikle ihmal etmeyin.

Kas Yapmak

Kardiyonun yanı sıra ağırlık kaldırarak da metabolik kas oranınızı artırarak, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Aynı zamanda yağlarınızı yakarak, kasa çevirmiş olursunuz. Bu sayede hem yağ yakıp, hem de vücudunuzu şekle sokmuş olursunuz. Ağırlık kaldırmak, 39 saate kadar yağ yakımını sürdürür.

YAZI HÜSEYİN EREN