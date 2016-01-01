LİMONLU SICAK SU İÇMEK İÇİN 6 NEDEN

SAĞLIK 1 saat önce Timur Can Ersoy

Sağlımıza dikkat etmemiz gereken şu geçiş döneminde, çok zamanınızı almayacak ufak bir tüyo paylaşıyoruz. Kalemleri hazırlayın!

Malum yaz bitti, sıcaklar yavaş yavaş ülke sınırlarını terk etmeye başlarken, sonbaharla birlikte gelen soğuk algınlıkları ve grip kapımızı çalmaya başladı. Bizde sizler için hem soğuklardan korunabileceğiniz, hem de sağlıklı yaşam için gerekli olan ufak bir detaydan bahsetmek istedik. Formülümüz belli: her sabah bir bardak sıcak suyun içine limon dilimleri… Bu kolay ama sağlıklı karışımı her gün içmeniz size ne gibi faydaları olacağını 6 neden ile sıraladık.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Malum soğuk havaların başlaması ile birlikte, vücudumuz bu geçiş dönemine alışma sürecinde mikroplara yenik düşebiliyor. Limonun içindeki yüksek C vitamini, vücudumuzun bağışıklık direncini yükseltip bizi mikroplardan koruyacaktır.

PH seviyenizi dengede tutar

Limon, vücudumuza faydası olan yüksek oranlı bir alkali meyvedir. Limon içinde bulundurduğu asitlerle birlikte, kanınızda ki PH seviyesini dengede tutmaktadır.

Cildinizi temizler

Her gün içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, cildinizde faydası büyük. Tüm toksinlerden arınıp, pürüzsüz bir cilde sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Sağlınızı korur.

Bu maddemiz bu yazıyı geç keşfedenler için. Henüz bu yazıyı okumayıp şifayı kaptıysanız, yine limonlu su içinde bulundurduğu vitaminler ile sizi sağlınıza kavuşturacak iyi bir takviye olacaktır.

Ferah bir nefes için

Limon’un ferahlatan bir yapısı olduğu için, limonlu suyu içtiğimizde nefesimizde etkisi büyük olacaktır. Ferah bir nefes için limon suyunu ihmal etmemek gerek.

Kilo vermenize yardımcı.

Limon vücudumuz da yüksek oranda açlığımızı bastırıcı bir duvar oluşturacağından, kilo kaybetmek içinde faydalı bir içecek olduğu söylenebilir.

YAZI TİMUR CAN ERSOY