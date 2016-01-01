KIŞ DEPRESYONUNU ÖNLEYEN 5 BESİN

SAĞLIK 8 saat önce Cemre Bosnalı

Kış aylarında sizi hastalıklardan korumasının yanı sıra modunuzu yükseltecek 5 besin ile mutluluğun kapısını açmak çok kolay.

Öncelikle kış ayları gelince bazı kişilerde zaman zaman oluşan kış depresyonunun ne olduğunu inceleyelim. Kışın güneş ışığının azalması sonucunda kandaki uyku ve uyanıklık döngünüsünü düzenleyen maddelerin düzeyleri bozulabiliyor. Durum böyle olunca kişiler daha çok depresif olmaya eğilimli oluyor. Bunun dışında halsizlik, mutsuzluk ve iştah değişimi gibi belirtiler de kış depresyonunun habercisi. Ancak hiç endişelenmeyin çünkü Amerikan Halk Sağlığı dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre, bazı meyve ve sebzeler ruh sağlığını olumlu yönde etkileyerek kış depresyonunun sağlıklı bir şekilde önüne geçilmesini sağlıyor.

Avokado

B vitamini ve potasyum yönünden oldukça zengin olan avokado, kandaki serotonin seviyesini yükseltirken kan basıncınızı düşürüyor. Böylece stresten uzak ve sakin olmanızı sağlıyor. Kahvaltıda kendinize glutensiz ekmekle avokado tostu yapmaya ne dersiniz?

Ispanak

Depresyonu en aza indirmesiyle bilinen kalsiyum, magnezyum ve K vitamini bol miktarda ıspanakta bulunuyor. Dolayısıyla haftada en az bir kere ıspanak tüketmenizi öneriyoruz. Bunun dışında yeşil yapraklı tüm sebzelerden de yemeyi ihmal etmeyin.

Tatlı patates

Karbonhidratlar da kanınızdaki serotonini yükselterek modunuzu da iyileştirir. Tabii ki sürekli olarak karbonhidratla beslenin demiyoruz. Hatta karbonhidratın en sağlıklı halini yiyin diyoruz. A, C, B6 ve diğer B kompleks vitaminlerini içeren tatlı patates, sağlığa oldukça faydalı. Fırında çeşitli baharatlarla pişirmek güzel bir seçenek.

Vahşi Somon

Güneş ışığının az olması, vücudunuza az miktarda D vitaminin girmesi demek. Güneşten alamadığınız D vitaminini yiyeceklerden almanız mümkün. Bu noktada Somon çok yararlı bir yiyecek. Güneş ışınlarının verdiği mutluluğu şimdiden hissedeceksiniz.

Ceviz

Yukarıda bahsettiğimiz D vitaminini balıktan almak istemeyenler olursa diye alternatif bir seçenek sunuyoruz. Cevizin içerisindeki Omega-3 asitleri vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlıyor. Beyin fonksiyonlarınızın düzgün çalışmasına destek veriyor ve depresyon belirtilerinin de önüne geçiyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI