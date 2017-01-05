KIŞ DEPRESYONU İLE BAŞA ÇIKMANIN FORMÜLLERİ

SAĞLIK 15 saat önce

Diyetisyen İrem Şen sizin için kış depresyonundan kurtulmanın yollarından bahsetti.

Soğuk kış aylarında siz de yatağınızdan kalkmak istemiyor, bol bol abur cubur mu tüketmek istiyorsunuz? Diyetisyen İrem Şen sizin için kış depresyonunu kilo almadan yenmenin formülünü veriyor.

Kış aylarında neden depresyona giriyoruz?

“Genellikle uykuya eğilim, doygunluk hissinin oluşmaması, karbonhidratlı besinlere düşkünlük ve halsizlik gibi belirtileri olan ve en çok rastlanan mevsimsel depresyon olarak karşımıza çıkıyor. İnsana mutluluk ve zindelik veren serotonin hormonu üretiminde kullanılan triptofan, güneş ışığıyla bağlantılı olduğundan genellikle kış aylarında serotonin hormonu yüzden azalır, depresyona eğilim ve sürekli uyuma isteği bundan oluşur.”

Peki, kışın kilo vermekte neden zorluk çekiliyor?

“Kış aylarında abur cubura saldırmamızın nedenini de serotonin eksikliğine bağlıyor ve serotonin eksikliğinin en belirgin özelliklerinden biri karbonhidratlı besinlere düşkünlük. Kışın şekerli yiyeceklere karşı istek fazlasıyla artar. Kişi bunları tüketerek kendini kısa süreli de olsa mutlu etmeye çalışır. ‘Kışın kilo veremiyorum, doymuyorum’ hikayeside genellikle buradan geliyor.”

Genellikle insanların ortak şikayeti tatlı aşermelerinin kışın artması. Bunun için özel bir öneriniz var mı?

“Dediğiniz gibi bir anda tatlı isteğimiz artıyor ve çikolata canavarına dönüşebiliyoruz. Evde uzun süredir kenarda duran tüm çikolataları yediğimizde suçluluk duygusuyla baş başa kalıyoruz. Kışın çikolata canavarına dönüşmeden önce isteğimizi daha masum bir şekilde bastırmamızı gerekiyor. Çikolatanın alternatifi genellikle kuru meyvelerdir. Bazen beynimizi meyvenin şekeriyle kandırmamız gerekir. Kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru erik masum tercihlerdendir.”

Günümüzde birçok besinin sakinleştirici etkisi olduğu söyleniyor.

“Antidepresan etki yapan besinler serotonin yapımında kullanılan triptofanca zengin besinlerdir. Ayrıca çinko ve omega3 den zengin besinlerde serotonin miktarının artması açısından önemlidir. Besinleri örneklendirecek olursak muz, ceviz, hindi eti, susam, keten tohumu, ananas, balık bunlardan bazılarıdır. Kışın öğün veya ara öğünlere bu besinleri eklemek iştahımızı dengeler.”

Hastalıklardan korunmak adına önerdiğiniz besinler var mı?

“Özellikle bağışıklığın güçlenmesi ve yağ yakımının hızlanması için zerdeçal ve zencefil her zaman evimizde bulunmalı yemeklerde salatalarda hatta yoğurtlarımızda bize eşlik etmeli. Kivi en yüksek C vitamini içeren meyve olmasından dolayı sıkça tercih edilmeli ananas da ödem atıcı etkisinden dolayı yine tercih edeceğimizden besinlerden olmalıdır. Ayrıca bağırsakların düzgün çalışması çok önemlidir. Kefir, sadece bağırsak problemi yaşayanlar için değil, bağışıklık sistemimiz için de çok değerli bir içecek. Özellikle kefir bağırsaklar için oldukça yararlı bu nedenle mutlaka evlerimizde bulundurmalıyız. Probiyotik özelliğinden dolayı kefirde evimizde mutlaka bulunmalıdır. Sağlıklı bağırsaklar için kefirin bu özelliğinden yararlanmak şart.”

Serotonin Miktarını Arttıracak Kahvaltı Önerisi



Bütün malzemeleri yoğurtla karıştırın. Kış aylarında kahvaltı için tercih edilebilecek güzel bir alternatif:

1 kâse yoğurt veya kefir

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

½ muz

2 tam ceviz

1 dilim ananas

Tarçın (1 çay kaşığı)