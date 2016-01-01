KİLOLARA ELVEDA

SAĞLIK 5 saat önce Dilruba Karaköse

Basit ama etkili 5 yöntemle vücudunuzla barışabilir ve sağlıklı yaşamı kucaklayabilirsiniz.

Özellikle yaz geldiğinde hemen hemen her kadın vücuduna daha çok dikkat eder hala geliyor. Kıyafetlerin içinde kendimizi daha özgüvenli hissetmek ya da sahilde bikini ve mayolarla gönlümüzce denize girmek istiyoruz. Durum böyle olunca da diyet ve spor programları kaçınılmaz bir hal alıyor. Peki neler yapabileceğinize karar veremiyorsanız 5 maddelik listemize göz atma vakti.

1. Smoothie zamanı

Sağlıklı yaşam söz konusu olduğunda hiç olmadığı kadar popüler hale gelen smoothie’ler, ara öğün olarak büyük bir görev görüyor. Avokado, keten tohumu, elma ya da sebzelerle hazırlayacağınız tarifler için tek ihtiyacınız olan damak tadınıza uygun olanı bulmak.

2. Ne yediğine dikkat et

Karnımız acıktığı zaman etrafımızda bulduğumuz ne varsa yiyebilecek hale geliyoruz. Bu durumda işlenmiş gıdalar ilk tercihimiz oluyor. Tabii bu durum tamamiyle yanlış. Çiğ sebze, kuruyemiş ya da meyvelerle işlenmiş gıdaların yerini kolayca doldurabilirsiniz.

3. Şekere hayır

Yaz sıcağında soğuk bir içeceğe kim hayır diyebilir ki? Ancak kola ya da hazır meyve suları içerdiği sağlıksız şekerle sizi belki ferahlatıyor ama aynı zamanda vücudunuzun sağlığıyla da oynuyor. Siz en iyisi su ya da içine limon atabileceğiniz sodaları tüketmeye dikkat edin.

4. Her şeyin bir vakti var

Akşam yemeğini yedikten sonraki 6 ila 8 saatlik zaman dilimi içerisinde vücudumuz besinleri sindirmeye, sonra da yağ yakmaya başlar. Bu yüzden erken akşam yemeği yemekte fayda var. Gece televizyon karşısında otururken canınız bir şey yemek isterse bile maalesef buna dur demeniz gerekiyor.

5. Uyku düzeni şart

Sadece kendinizi dinç hissetmek için değil, kilonuzu korumanız için de uykunuzu almanız çok önemli. Eğer yeteri kadar uyumazsanız, açlık hormonlarınız harekete geçeceğinden yemek yeme isteğiniz de aynı oranda artacaktır.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE