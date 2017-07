KATE MOSS’UN GENÇLİK SIRRI

SAĞLIK 16 saat önce

Özel beslenme programlarıyla The Life Co Bodrum, zinde bir vücudun en trend adresi...

Bütün bir yıl çalıştıktan sonra, yapacağımız bir haftalık tatilin hayalini kurarken, deniz, kum ve güneşin muhteşem atmosferine kendimizi bırakıp, vücudumuzu ve ruhumuzu dinlendirmek istiyoruz. Bu sırada ise sağlıklı beslenmeyi çok büyük bir ihtimalle ihmal ediyoruz. Ama tatille birlikte sağlığını düşünenler için Türkbükü’nde bulunan The Life Co Bodrum, kişinin kendini ve bedenini ödüllendireceği bir tatil niteliğindeki özel programıyla kişiye hayatın yoğun ve yorucu akışından uzaklaşarak dinlenme ve arınma fırsatı sunuyor.

Detoks ve sağlıklı beslenmenin son dönemde artan önemiyle birlikte ortaya çıkan yeni trendlerden “Intermitent Fasting” (aralıklı beslenme), The Life Co Bodrum’da ünlü top model Kate Moss’u da etkisi altına almayı başardı. Arınma ve yenilenme programlarını sıkça takip eden Moss, kişinin ne kadar değil, ne zaman ve ne yediğine odaklanan bir haftalık özel bir program eşliğinde metabolizmayı hızlandırıcı ve detoks etkisine sahip özel çorbalar ve içecekler tüketerek formunu ve sağlığını koruma altına aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında ünlü model Kate Moss’un kız kardeşi Lottie Moss’u da ağırlayan The LifeCo Bodrum; ünlü yıldızların toksinlerinden arınma, yenilenme ve gençleşmek adına uğrak yeri olarak tanınıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE