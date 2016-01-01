JENNIFER ANISTON’UN HAYALİ!

SAĞLIK 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Jennifer Aniston, yakın arkadaşının izinden gidiyor ve sağlıklı yaşam merkezi açma planlarını yapıyor!

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajla, sağlıklı yaşam merkezi açmayı düşündüğünü belirten Jennifer Aniston, bilgi ve tecrübelerini insanlara aktarmayı istiyor. Yakın arkadaşı Gwyneth Paltrow’un da benzer bir merkez açmasıyla birlikte daha da cesaretlenen Aniston, hayallarini gerçeğe dönüştürmeye oldukça yaklaşmış.

Jennifer Aniston’un hayalinde yatan sağlıklı yaşam merkezi, yalnızca egzersiz ve meditasyon derslerinden oluşmayacak. Lezzetli yiyeceklerin en sağlıklı halleriyle birlikte, kahve keyfi de bu merkezde misafirleri ile buluşacak. Aniston’un yoga sevgisini ve temiz yeme diyetini de düşünürsek, bu adım oldukça mantıklı gibi görünüyor. Yaşadığı hayatın net ve kısa bir politikası olduğunu söyleyen Jennifer Aniston, sağlık için “iç huzurun” çok önemli olduğunun da altını çiziyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ