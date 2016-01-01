HAYAT AĞACI

SAĞLIK 7 saat önce Cemre Bosnalı

Her alanda sağlık sunan moringa bitkisi, beslenme ve bakım rutininizde henüz yer almıyorsa tekrar düşünün deriz.

Zengin bir amino asit, mineral ve vitamin kaynağı olan moringa, dünyanın en faydalı bitkilerinden biri. İlk olarak Himalaya eteklerindeki Kuzey Hindistan tarafında yetiştirilen bu bitki, artık çoğu yerde yetiştiriliyor. Ancak bu bitkinin sadece günümüzde popüler olduğunu düşünmeyin. Yüzlerce yıldır birçok hastalığın ilacı olmuş durumda. Örneğin diyabetik hastalıklarda kişinin lipid ve glikoz düzeylerini, kolesterolünü ve kan şekerini düşürüyor. Beyin sağlığını ve bilişsel işlevini destekliyor ve karaciğerde oluşan hasarları düzeltiyor. Moringa tozunu smoothie ve çaylarınızın içerisine ekleyebilirsiniz. Moringa yaprağı tozu ise daha hafif bir tada sahip olduğu için direkt bu tozla çay yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra cildine ve saçlarına bitkisel bakım yapmayı sevenler için moringa yağı son derece ideal. İçeriğindeki C vitamini ince çizgilerinizi açarken E vitamini cildinizindeki lekeleri azaltarak onarıcı bir etki sunuyor. Antioksidanlar sayesinde de serbest radikallerin oluşması engelleniyor. Yani tam bir anti-aging bakım sağlıyor. Etkili bir sonuç için haftada bir veya iki kere masaj yaparak uygulamanız yeterli. İçerisindeki A vitamini ise saçınızın sağlıklı uzamasını sağlıyor. Derinizin kurumasını ve kepek oluşmasını engelliyor. Haftada bir kere banyodan önce masaj yaparak uygulayın.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI