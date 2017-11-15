HASTALIKLARDAN KORUNMANIN 5 ETKİLİ YOLU

SAĞLIK 18 saat önce Cemre Bosnalı

Kış hastalıklarından korunmanın basit ama etkili 5 yolunu, yaşam rutininiz haline getirmeyi ihmal etmeyin!

Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde havalar iyice soğuyor. Durum böyle olunca vücut direnci düşüyor ve hastalıklar da kendini göstermeye başlıyor. Gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık hem yetişkinleri hem çocukları etkisi altına alıyor. Ancak önerdiğimiz 5 basit yöntemle kendinizi ve varsa çocuğunuzu kış hastalıklarından korumak mümkün.

Uyku düzeninize dikkat edin

Uykunun zihniniz ve bedeniniz için birçok yararı olduğunu biliyorsunuz. Ancak hastalıklardan korunmak için uykunun önemini tekrar hatırlatalım dedik. Uykuda hormon düzeyiniz dengeleniyor, sindirim sisteminiz çalışıyor ve bağışıklık sisteminiz güç kazanıyor. Dolayısıyla hastalıklara karşı vücudunuz daha dirençli oluyor. Ancak unutmamanız gereken bir nokta var. Gündüz uykuları gece uykularının yerini tutmuyor! Bu yüzden akşamları belirli bir saatte yatmalı ve en az 7 saat uyumaya özen göstermelisiniz.

Bolca sıvı tüketin

Vücut ısınızı dengede tutmak, toksinlerinizi atmak ve sıvı dengenizi sağlamak için günde 2 litre su içmelisiniz. Bunun yanında sıvı alımının karşılanmasında etkili olan ıhlamur, adaçayı, kuşburnu gibi bitki çaylarından günde en fazla 2 bardak tüketmek vücut direnciniz için çok faydalı olacak.

Beslenme düzeni önemli

Vücuduna yeteli miktarda vitamin ve mineral almak için kış sebzeleri ve meyvelerinden her gün tüketmek önemli. A ve C vitamini gibi antioksidan yönünden zengin olan havuç, karnabahar, brokoli, lahana ve maydonoz gibi sebzeler çok faydalı. Meyve olarak da portakal, mandalina ve greyfurt gibi kış meyvelerinden yiyin. Ayrıca haftada 2 kez balık yemek zengin içeriği sayesinde vücudunuzun daha dirençli olmasını sağlayacak.

Bulunduğunuz ortamı havalandırın

Her gün kapalı bir ofis ortamında çalışıyoruz. Çocuklar ise gün boyu sınıflarda… Bu noktada bulunduğumuz ortamın havası büyük önem taşıyor. Çünkü bahsettiğimiz kış hastalıkları, en çok solunum yoluyla geçiyor. Dolayısıyla ofisleri, sınıfları ve evleri sık sık havalandırmalısınız. Ayrıca ısınmak için klima kullanıyorsanız, düzenli olarak klimanın bakım ve temizliğini yaptırmayı unutmayın.

Hijyeninize dikkat edin

Hijyen olmak hastalıklara yakalanma riskini oldukça azaltıyor. Gün içerisinde dikkat edeceğiniz birkaç nokta sizi ve çocuğunuzu mikroplardan koruyacak. Örneğin, başkalarıyla çok fazla temas etmemeye özen gösterin, sık sık ellerinizi yıkayın ve tüketeceğiniz gıdaları bol su ile yıkayın. Çocuğunuza da küçüklükten hijyen kurallarını öğreterek okulda kapacağı mikroplardan onu koruyabilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI