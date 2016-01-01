GWYNETH PALTROW’DAN ŞAŞIRTICI 7 SAĞLIK BİLGİSİ

SAĞLIK 9 dakika önce

Paltrow’un, alışılmışın dışında verdiği bu bilgilere çok şaşıracaksınız!

Paltrow, ilk Goop Sağlık Zirvesi olan In Goop Health’e ev sahipliği yaptı. Kaliforniya’nın Culver şehrinde yaklaşık 600 kadınla bir araya gelen Paltrow, katılımcılarla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Aktrist Cameron Diaz, Tasarımcı Tory Burch ve yapımcı Jenni Konner gibi ünlü isimlerin de konuşma yaptığı konferansta katılımcıların dikkatini çeken Paltrow onaylı 7 sağlık bilgisine yazımızda yer verdik.

1. Kahvaltı günün en önemli öğünü olmayabilir.

Dr. Alejandro Junger ve Dr. Steven Gundry’le ‘Gut Check’ panelinde verilen ‘Günün en önemli öğünü kahvaltıdır’ düşüncesini tamamen tersledi ve gün boyu oruç tutmanın, sağlığın asıl anahtarı olduğunu söyledi.

2. Ağır metallerden sakının.

Vücutta ağır metallerin birikmesi hakkında konuşan ve belirtilerinin yorgunluk, migren, halsizlik, düşük ruh hali, cilt sorunları, kabızlık ve diğer sindirim hastalıkları olduğuna değinen Paltrow, cıva, alüminyum, bakır, kadmiyum, nikel, arsenik ve kurşun gibi metallere temastan kaçınmamız gerektiğini savundu.

3. Orgazm önemli bir besindir.

Sağlığımız için bütün yeşil suları içebileceğimiz üzerinde duran Paltrow, bunun yanında orgazmın da önemini vurguladı. OneTaste kurucu CEO’ su Nicole Daedone, ‘Orgazm sağlığımız ve sağlıklı yaşamımızın temelini oluşturuyor, öfke ve hayal kırıklığını azaltıyor ve tam besleyici bir hayat sunuyor’ dedi.

4. Lektinler bir sonraki glutensizdir.

Glutensiz beslenmeye verilen önemin aynısını lektinsiz de beslenmeye verilebileceğini vurguladı.

5. Kendini affetme, sağlığın anahtarıdır.

Gwyneth, bizimle çok samimi bir paylaşım yaparak ‘Gerçekten kendini affetmek, tüm iyileşmelerin temelini oluşturuyor’ dedi. BFF Cameron, Gwyneth ‘ in sözünü destekler nitelikte ‘Kendinizi ve başkalarını affetmeyi öğrenmek, sağlığın anahtarıdır’ dedi.

6. Bir egzersiz programına sadık kalın.

Eğer İspanyolca öğrenmek istiyorsanız, 1 hafta İspanyolca, sonra Fransızca ve daha sonra İtalyanca dersi almayacaksınız. Bu vücudunuz için de geçerlidir diyen Paltrow, dinleyicileri 6 haftalık kardiyo dans programına teşvik ediyor.

7. Harika bir sevgili her zaman iyi gelir.

Richie ‘Sevgilinizi görmek için zaman ayırın, gözyaşlarıyla güleceğiniz bir egzersiz gibi, bu çok önemli’ dedi.

YAZI HÜSEYİN EREN