GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN 5 TÜYO

SAĞLIK 2 saat önce Cemre Bosnalı

Güneş ışınlarının oldukça etkili olduğu bu dönemde, cilt sağlığınızı ve güzelliğinizi korumanız için 5 tüyoyu mutlaka okuyun!

Yaz gelince birçoğumuzun bronzlaşma isteği üst seviylere çıkıyor ancak zararlı güneş ışınlarına karşı önlem almak ön planda olmalı. Ciltte kuruluk, lekelenme, kırışıklık ve kansere kadar varabilen olumsuz sonuçlara karşı korunmak için hazırladığımız 5 tüyoyu alışkanlık haline getirin.

Güneşe çıktığınız saatlere dikkat edin

Saat 11-16 arası güneş ışınları dik açıyla geldiği için bu saatlerde güneşe çıkmamaya özen gösterin. Tabii, yoğun şehir hayatınızda veya tatillerde bunu uygulamak zor olabilir. Bu etapta da devreye güneş koruyucuları giriyor. Güneşe çıkmadan yarım saat önce en az 30 faktörlü bir krem mutlaka sürün ve kremi sık sık yenileyin. Güneş kremleri, zararlı etkileri önleyen en önemli unsurlardan biri.

Güneş koruyucularınızı her yıl yenileyin

Bir önceki seneden kalan güneş koruyucunuzu kullanmayın. Güneş koruyucular zamanla etkisini kaybettiği için her sene yenilemek gerekiyor. Etkisini kaybeden güneş kremleri; cilt lekeleri, kırışıklık gibi güneşin zararlı etkilerine

davetiye çıkartıyor.

Gölgeye kaçın

Güneşle doğrudan temas etmek yerine gölgede ya da şemsiye altında durmak önemli. Ancak yansıyan ışınlar da cilde zarar verebiliyor. Bu yüzden gölgedeyken bile cildinize güneş koruyucusu sürmeyi ihmal etmeyin.

Cildi zararlı ışınlardan koruyan gıdalardan tüketin

Brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar gibi sebzeler, cildimizi UV ışınlarından koruyan bir antioksidan içeridiği için, bu sebzelerden bol miktarda yemek önemli. Bu sebzeleri salatalarınıza ve smoothie’lerinize ekleyerek tüketmek oldukça lezzetli oluyor.

En az iki litre su için

Suyun, güneşin zararlı etkilerinden koruma özelliğinin de olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin oluşturacağı kırışıklıkları veya lekeleri önlemenin en etkili yolu nemli bir cilde sahip olmak. Cildinize su ile içten destek vererek, güneşin vücudunuzda oluşturacağı zararlardan korunabilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI