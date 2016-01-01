EVİNİZE İYİ ENERJİ VERMENİN 5 YOLU

SAĞLIK 4 saat önce Cemre Bosnalı

Evinizin kötü bir enerjisi olduğunu düşünüyorsanız uygulayacağınız 5 yöntemle temiz bir aura oluşturabilirsiniz.

Gün içerisinde bulunduğumuz ortamların, iş yerinizin enerjisini değiştirmek çok da elinizde olan bir durum değil. Ancak evinizin atmosferini değiştirmek tamamen size kalmış. Huzurlu, dingin, enerjisi yüksek bir ortamda vakit geçirmek ve dinlenmek ruh halinizi en üst seviyelere ulaştıracak. Böylece yeni güne hiç olmadığı kadar enerjik kalkacaksınız. Pozitif enerjisi yüksek bir ev ortamı yaratmanın kolay ve etkili 5 yöntemini bir an önce uygulayın!

Cam ve perdelerinizi açın

Çoğumuz yataktan kalkar kalkmaz işe veya okula yetişmek için hızla hazırlanmaya başlıyoruz. Bu telaşın arasında evinizi havalandırmayı ve perdelerinizi açmayı unutuyor olabilirsiniz. Ancak evinizin havasının değişmesi ve evinize gün ışığının girmesi enerjinizi arttırmak kadar sağlığınız için de büyük önem taşıyor.

Aromatik kokulardan destek alın

Evinizde hafif ve rahatlatıcı kokulardan bulundurmak ruhunuzu dinlendiren en önemli etkenlerden. Özellikle saf lavanta yağının dinlendirici özelliği oldukça yüksek. Dekoratif olarak güzel görünmesi için çubuklu cam şişelerin içerinde bulunan yağlardan alabilirsiniz. Aynı zamanda sevdiğiniz bir tütsü yakmak da ruhunuza iyi gelecek.

Ada çayı yakın

Evinizde veya kendi ruh halinizde kuvvetli bir negatif enerji hissederseniz, yapmanız gereken şey ada çayı yakmak. Yakılan adaçayının rahatlatıcı etkisi artık çoğu kişi tarafından kabul edildi. Aslen Kızılderili kültürüne dayanan ama birçok kültürde karşımıza çıkan inanç çok eski zamanlardan beri gerçekliğini kanıtlamış durumda.

Bitki yetiştirin

Evinizin salonunda veya mutfağınızda bitki yetiştirmek evinizde renk katmakla kalmıyor aynı zamanda havayı temizleyerek sağlığınıza olumlu yönde etki ediyor. Aynı zamanda çiçeklerinizle ilgilenmek, onları yaşatmak size ayrı bir enerji verecek.

Yumuşak ışıklar tercih edin

Çok ışıklı ortamlar veya beyaz ışık gözlerinizi yorup rahatlamanıza engel olabilir. Daha rahat dinlenmek ve sıcak bir ortam yaratmak için sarının en yumuşak tonunu seçmelisiniz. Ayrıca evinizin birkaç köşesine bu yumuşak ışıklı lambalardan koyarak aydınlatmayı sağlamak bizce ev ortamına çok daha güzel bir görünüm veriyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI