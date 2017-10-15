ERKEN TANININ ÖNEMİ

SAĞLIK 19 saat önce Dilruba Karaköse

Shangri-La Bosphorus İstanbul'da meme kanseri farkındalığına dikkat çeken pembe çay saati...

Özellikle son dönemlerde ciddi artış gösteren meme kanseri, yaş gözetmeksizin tüm kadınların düşmanı haline gelirken, bu konuda yapılan her çalışma ilk başta erken tanının önemine dikkat çekiyor. Bilinçlenilmesi gereken hayati bir durum olmasından dolayı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı olarak kabul görüyor. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen farklı organizasyonlara son katılım ise Shangri-La Bosphorus Istanbul’dan. Neredeyse bir ritüel haline gelen Çay Saati’ni meme kanserinde farkındalık yaratmak amacıyla Cuma ve Cumartesi günleri Lobby Lounge’da pembe bir konseptle misafirlerine sunuyor.”Pink October” olarak da bilinen bu anlamlı ay için çeşitli aktivitelere yer veren Shangri-La Bosphorus, Pembe Çay Saati için hazırlanmış farklı tatlarıyla da hem lezzetli tatlara hem de önemli bir konuya imzasını atmış oluyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE