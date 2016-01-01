EL VE AYAK BAKIMININ UZMANI

SAĞLIK 7 saat önce Dilruba Karaköse

Esteworld'ün podiatri bölümünde yapılan işlemlerle bakımlı el ve ayaklara kavuşmak mümkün.

Güzellik ve bakım denildiğinde, aklımıza hemen yüzümüz gelir. Ancak genel olarak vücudumuz, temelde olsa düzenli bir bakıma ihtiyaç duyar. Bunların içinde el ve ayak sağlığı da oldukça önem teşkil ediyor. Özellikle batık tırnak ve nasır gibi rahatsız edici hastalıklara sahipseniz, profesyonel ellerden yardım almakta fayda var. Bu konuda devreye giren Esteworld, sıradan bir şekilde yapılan manikür ve pedikür uygulamalarına podiatri bölümüyle birlikte profesyonellik getiriyor. Son sistem yapılan cihazlarla 3 haftada bir yapılan yapılan seanslarla sağlıklı ve estetik el ve ayaklara sahip olmak mümkün. Esteworld’ün podiatri bölümünde el ve ayak bakımının yanı sıra, batık tırnak tedavisi, kalınlaşmış tırnakların inceltilmesi ve dizayn edilmesi, çatlak topuk bakımları, lazerli tırnak mantarı tedavisi ve deri sertleşmelerine yönelik bakımlar da yapılıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE