DIY | PRATİK SMOOTHIE YAPIMI

SAĞLIK 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Sağlık, vitamin ve enerji için kendine bir smoothie hazırla!

Soğuk kış günlerinde sağlıklı beslenmenin gerekliliğini daha iyi anlıyoruz. Haliyle kendimizi bize sağlık ve enerji hediye eden gıdaların arayışı içerisinde buluyoruz. Bu noktada yardımımıza ilk koşanlar elbette birbirinden lezzetli smoothie’ler oluyor. Üstelik smoothie’lerin yapımı da çok kolay. Sevdiğiniz birkaç sebzeyi, meyveyi ya da çikolata gibi enerji veren yiyecekleri buluşturarak damak tadınıza uygun kombinasyonlar yaratabilirsiniz. Biz şu sıralar smoothie’leri yanımızdan ayırmıyoruz. Nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız ilk konuğumuz olan “Yeşil Detoks” tarifine göz atabilirsiniz!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ | DİLARA YILMAZ

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