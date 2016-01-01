CİLDİMİZİ GÜNEŞTEN KORUYAN 5 BESİN

SAĞLIK 11 saat önce

Zararlı güneş ışınlarından korunmak için olmazsa olmaz bu beş besini, bilmek isteyeceksiniz.

Güneş, hayatın olmazsa olmazıdır. Işınları, vücut ve kemik gelişimi için içerisinde D vitamini açısından büyük önem taşır. Ancak küresel değişimin getirdi kötü sonuçlardan biri de, ozon tabakasının incelmesiyle, güneşin zararlı ışınlarının da cildimize temas etmesidir. Hal böyle olunca bu ışınlardan korunmak da sağlımız açısından hayatidir. Çünkü cilt kanserine kadar etkileri büyüktür. Bu yazıda Diyetisyen Emre Uzun, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için 5 önemli besin bilgisi veriyor.

Bu besinler, güneşin zararlı ışınlarından cildimizi nasıl koruyacak? Bunun cevabı basit. Diyetisyen Emre Uzun’un açıklamalarına göre, antioksidan vitamin ve minerallerle desteklenmiş diyet programları, güneşin zararlarını en aza indirmede çok etkili bir yöntem. Özellikle A,C,E vitaminleri ile çinko ve selenyum mineralleri… Diyetisyen Emre Uzun, bu beş besini şöyle anlatıyor.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içinde bulunan ve kateşinler arasında en fazla antioksidan özelliğine sahip olan EGCG bileşiği, güneşin ultraviyole ışınlarından, cildi korur ve cildin kırışmasını da önler.

DOMATES

Domatese kırmızı rengini veren likopen, çok önemli bir antioksidandır ve ultraviyoleye karşı bir kalkandır. Güneş kremlerinde antiaging etkisi oluşturmak için, likopen kullanılır.

SOYA

Soyanın içerisindeki antioksidan genistein’ın ve anti dejeneratif fonksiyonlara sahip moleküllerin, güneşe bağlı cilt hasarlarını azalttığı ve cildi güçlendirdiği saptanmıştır.

BROKOLİ

Brokoli de zararlı güneş ışınlarına karşı cildi korumada önemli rol oynuyor. Ayrıca içerisinde bulunan yüksek oranda su ile kaybedilen vücut sıvılarına destek olabilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Özellikle güneşin yol açtığı lekelenmelere karşı koruyucu olan üzüm çekirdeği ekstresi, ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi ve kan kolesterolünün düşürülmesinde de etkindir.

Diyetisyen Emre Uzun, antioksidan vitamin ve minerallerle zengin, güneş lekelerinden korunmak için de doğal maske yapılabileceği müjdesini veriyor. Özellikle soya fasulyesi ve domates ile yapılan güneş lekesi maskesini özellikle öneriyor ve anlatıyor;

‘Bir gün öncesinde ıslatıp beklettiğiniz iki yemek kaşığı soya fasulyesini, 20 dakika boyunca hafif kiremit kırmızısı rengini alana kadar kaynatın. Soya fasulyesini ılımaya bırakıp bir adet domatesi küçük küçük doğrayın. İki yemek kaşığı yulaf ezmesi ve ılımış olan soya fasulyesi suyunu doğranmış domatesin üzerine ekleyip tümünü püre kıvamına gelene kadar ezin. Ortaya çıkan karışımı, cildinizdeki lekeli bölgenin tamamına uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.’

YAZI HÜSEYİN EREN