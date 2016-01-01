BİR ÇAYDAN DAHA FAZLASI

SAĞLIK 10 saat önce Dilara Yilmaz

Sağlıklı yaşamı sevenlerin yeni gözdesi Kombucha yani nam-ı diğer Kombu Çayı.

Yeşil detoks sularına, matcha’lara elveda! Instagram’ın yeni gözdesi Kombucha. Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon gibi ünlü Hollywood yıldızlarının gözdesi olan bu çay ölümsüzlük iksiri olarak adlandırılıyor. Bakteri ve mayaca zengin olan probiyotik deposu bu içecek, çayın fermante edilmesiyle elde ediliyor. Enerji veren, sindirim sitemine yardımcı, kilo kaybında ve detoksta önemli rol oynayan Kombu Çayı’nda yüksek oranda antioksidan ve hyaluronik asit bulunuyor. Çin’de yaklaşık 2000 yıldır içilen bu içecek yapımında SCOBY yani bakteri ve mayaların ortak yaşam oluşturduğu koloni büyük önem arz etmekte. Siz de SCOBY, çay ve biraz doğal şekerle kombucha’larınızı hazırlayabilir ya da hazır alabilirsiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ