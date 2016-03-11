BİR BARDAK SAĞLIK

SAĞLIK 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Kış mevsimini hastalıktan uzak, sağlıklı ve enerji dolu geçirmek geçirmek istiyorsanız söyleyeceklerimize kulak verin!

Kışın sert yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, kendimizi muhtemel hastalıklardan korumamız gerekiyor. Haliyle sağlıklı beslenmenin önemi de artıyor. Vitamin deposu yiyecekleri tüketmeye özen göstererek hastalıklarla mücadele edebilir ve her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunuz enerjinizi koruyabilirsiniz. Bu uzun süreci arzu ederseniz eğlenceli ve lezzetli hale de getirebilirsiniz. Son yıllarda trend haline gelen ve Instagram keşfetlerimizde sıklıkla karşımıza çıkan meyve ya da sebze detoksları, sağlık dolu bir kış geçirmenize yardımcı olabilir. Birbirinden lezzetli bu detox içecekleriyle, hem vücudunuzu toksinlerden arındırın hem de hastalıklara karşı verdiğiniz savaşın galibi olun. İşte Instagram’ın sağlık hediye eden 5 hesabı!

BLENDED GREENS

LEVEL UP DRINKS

ANANAS JUICE BAR

JUICO

JUITOX

BE LIGHT KITCHEN

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ