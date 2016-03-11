SAĞLIK Ezgi Şuekinci

BİR BARDAK SAĞLIK

Kış mevsimini hastalıktan uzak, sağlıklı ve enerji dolu geçirmek geçirmek istiyorsanız söyleyeceklerimize kulak verin!

Kışın sert yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, kendimizi muhtemel hastalıklardan korumamız gerekiyor. Haliyle sağlıklı beslenmenin önemi de artıyor. Vitamin deposu yiyecekleri tüketmeye özen göstererek hastalıklarla mücadele edebilir ve her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunuz enerjinizi koruyabilirsiniz. Bu uzun süreci arzu ederseniz eğlenceli ve lezzetli hale de getirebilirsiniz. Son yıllarda trend haline gelen ve Instagram keşfetlerimizde sıklıkla karşımıza çıkan meyve ya da sebze detoksları, sağlık dolu bir kış geçirmenize yardımcı olabilir. Birbirinden lezzetli bu detox içecekleriyle, hem vücudunuzu toksinlerden arındırın hem de hastalıklara karşı verdiğiniz savaşın galibi olun. İşte Instagram’ın sağlık hediye eden 5 hesabı!

 

BLENDED GREENS

Haftaya hafif başlamak isteyenlerin paketi #blendedfit 🌿 #letfoodbetyhmedicine

LET FOOD BE THY MEDICINE (@blendedgreens)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

LEVEL UP DRINKS

Yeşil smoothielerimizle güne sağlık katın #levelupdrinks #drinkyourgreens #gogreen #yesil #smoothie #tgif #tesvikiye #saglikliyasam #detox #sebze

Level Up (@levelupdrinks)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

ANANAS JUICE BAR

When you can’t go to work, we can come to you. Place your order through our website www.ananasjuicebar.com#ananasjuicebar #istanbul #cihanger #work #fun #snow#kar#coldpressedjuice #cleanse #karakoy #healthyfood#detoks#raw#vegan

ananas Juice Bar (@ananasjuicebar)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

JUICO

Kış aylarında güç toplamak için yeşil bir önerimiz var: metabolizma güçlendirici Green Bomb tam bir protein deposu! Ananas, yesil biber, ıspanak, matcha çayı, yeşil elma. #juico #juicoistanbul #coldpressjuice

Juico (@juicoistanbul)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

JUITOX

Soğuk sıkım hazırladık ama verdiği enerjiyle içinizi ısıtacak. Juitoxlarınızı %20 indirimle sipariş vermeyi unutmayın. #detoks #juitox #sağlık #sağlıklıyaşam #detokssuyu #detox #health #healthcare #vegitable #fruit #cleanse #healthy #motivation #workout #eatclean #cleaneating #instagood #fit #healthylifestyle #food #love #clean #cleaning #weightloss #organic #lifestyle #healthyfood #fitfood

Juitox (@juitox)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

BE LIGHT KITCHEN

Be Light Green Juice Yeşillerin enerjisiyle ruhen ve bedenen hafifleyin #belightkitchen #greenjuice #eatclean #healthyfood #juice #belight

Be Light® (@belightkitchen)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

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