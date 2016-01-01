BEDENİNİZİ SERİN TUTMANIN 5 YOLU

SAĞLIK 12 saat önce Cemre Bosnalı

Sıcak yaz günlerinde bedeninizi her an serin tutacak 5 yöntemi mutlaka deneyin.

Sıcakta bedeninizi serin, kuru ve rahat tutmak zor gibi görünse de uygulayacağınız birkaç yöntemle bu çok kolaylaşıyor. Yalnızca önerdiğimiz 5 adımı uygulayın ve ürün önerilerimizi dikkate alın. Özellikle bu öneriler sıcaklarda şehirde kalanların kurtarıcısı olacak.

Termal su kullanın

Sıcaktan bunaldığınızda yüzünüzü termal su kullanarak ferahlatabilirsiniz. Bu suların termal etkisi cildinizin yenilenmesine yardımcı olurken aynı zamanda cildinizi nemlendiriyor. Termal suyunuzu evde bulunduğunuz zaman mutlaka dolapta saklayın. Serinleme etkisini daha çok hissedeceksiniz. Avene, Thermal Spring Water, 47,90 TL

Sorbe kullanın

Yaz sıcaklarında nemlendirici kullanmak zor geliyorsa gideceğiniz adres sorbetler. Su bazlı ve taze kokulu bu kremlerin hafif bir yapısı olduğu için cildiniz sorbeleri daha çabuk emecek ve cildinizde ferah bir etki yaratacak. The Body Shop, Virgin Mojito, vücut sorbesi, 44,90 TL

Sıcak su torbasının kullanımını değiştirin

Kışın soğuk havalarda kurtarıcımız olan sıcak su torbasını, soğuk su torbası olarak yaza uyarlayın. Öncelikle buzdolabında bir miktar suyu iyice soğutun. Sonra içerisine buz doldurup bir süre daha bekleyin ve su torbanızın içerisine boşaltın. Evde otururken ya da uyurken soğuk torbanın yanınızda olması vücut ısınızı düşürecek.

Ferahlatıcı jellerle soğuk duş alın

Soğuk bir duşun yerine hiçbir şey geçemez. Ancak ferahlatıcı etkili bir jel ile yapacağınız duş bedeninizin daha fazla serinlemesini sağlayacak. Floral veya meyve kokulu jelleri tercih edin. Le Petit Marseillais, Akdeniz Çileği Duş Jeli, 11,90 TL

Serinletici içecekler tüketin

Sıvı ihtiyacımız en yüksek olduğu yaz dönemlerinde soğuk ve serinletici içeceklerin tüketmek ferahlamak için ideal. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken, asitli ve şekerli içeceklerden kaçınmak. Limonata, meyveli frozenlar, buzlu çaylar oldukça lezzetli seçenekler.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI