SAĞLIK 8 saat önce

Son dönemin yıldızı Altın Süt ya da Golden Milk nedir? Ne işe yarar?

Antik çağlardan bu yana devam eden Ayurvedik geleneklerin takipçilerinin ve de Ayurveda uygulayıcılarının bağışıklıklarını güçlendirmek, inflamasyonu arttırmak için kullandıkları büyülü baharat zerdeçalı hepimiz biliyoruz. Günümüze kadar ulaşan alternatif tıbbın her alanında kullanılan zerdeçalın, antioksidan, antikanser ve inflamasyon arttırıcı özellikleri dışında, 600’e yakın yararı olduğu biliniyor. İnflamasyon nedir? İnflamasyon diğer adıyla iltihap, tahriş, yaralanma veya enfeksiyona karşı vücudun verdiği tepki anlamına geliyor. Günümüzde hastalığa yakalanmak oldukça kolaylaştı malum. Biz de çocukluğumuzda annelerimizin yaptığı gibi bitki çayları veya alternatiflerine yöneldik. İşte bütün dünyayı kasıp kavuran Matcha çılgınlığı yerini şimdi Altın Süt’e bıraktı. Şimdi gelin size Altın Süt’ü en bulunabilir malzemelerle nasıl evde hazırlayabilirsiniz hep birlikte göz atalım;

-1 bardak süt (tercihe göre badem sütü de olabilir)

-1/2 çk Zerdeçal

-1 çk Karabiber

-Küçük bir kabuk Tarçın

-Bir tutam Kakule tohumu ezilmişi

-1/2 çk Hindistan Cevizi yağı

Tencereye döktüğünüz bir bardak sütü ısınmaya bırakın. Iardından sırasıyla Zerdeçal, Karabiber, Tarçın, Kakule, Hindistan Cevizi’ni ekleyin. Bir taşım kaynamaya bırakın. Birkaç dakika pişen karışımımızı süzüp servis edebilir, isteğinize görebal ile tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun.

YAZI YUNUS BAŞARAN