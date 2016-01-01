AĞRILARI AZALTMANIN YENİ YOLU

SAĞLIK 19 saat önce Cemre Bosnalı

Ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olacak, kiraz çekirdekleri ve çavdardan oluşan %100 doğal yastıklarla sizi tanıştıralım.

Ağrılarınızı azaltmanın yollarını düşününce, eminiz ki aklınıza sıcak su torbası veya buz kompresi geliyordur. Ancak artık bu ikiliye alternatif olacak yeni bir çözüm yolu var; Cherrye rahatlama yastıkları! Kiraz çekirdekleri ve çavdardan oluşan bu yastıklar; karın, bel, boyun gibi bölgelerin ağrısına çok iyi geliyor. Kiraz çekirdeği ve çavdarın ısıyı hızla alıp saatlerce geri verebilme özelliği ile, bu yastıkları uzun saatler boyunca sıcak veya soğuk şekilde kullanmak mümkün. Sıcak kullanmak isterseniz mikrodalgada 3, fırında 10 dakika ısıtmanız yeterli. Soğuk tercih ediyorsanız buzlukta 40 dakikada soğutabilirsiniz. Ayrıca soğuk günlerde ısınmak için ideal. Portatif yapısıyla yanınızda taşımanız da oldukça kolay oluyor. Hiçbir yastık bu kadar rahat olmamıştı, bizden söylemesi!

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