AĞIZ SAĞLIĞINDA ROSE GOLD DEVRİ

SAĞLIK 11 saat önce Dilara Yilmaz

Oral-B, dünyanın en akıllı diş fırçası Genius’ın rose gold rengi ile pembe tutkunlarına hitap ediyor.

Dünyada diş hekimlerinin en çok tavsiye ettiği bir numaralı marka olan Oral-B, son teknolojiyle ürettiği diş fırçası Genius ile ağız sağlığında bir devrim yaratmıştı. Manuel fırçalara kıyasla yüzde 100’e kadar fazla plağı ortadan kaldıran Oral-B Genius, şimdi Rose Gold rengiyle üstün teknolojik özelliklerinin yanı sıra görünüşüyle tasarıma da önem veriyor. Geçtiğimiz gün Nopa’da gerçekleşen etkinlikte Tülin Şahin’in sunuculuğunda hem Oral-B Genius Rose Gold tanıtıldı hem de Diş hekimi Dr. Galip Gürel güzel gülüşün sırlarını davetlilerle paylaştı.

YAZI DİLARA YILMAZ