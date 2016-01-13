5 FAVORİ SAĞLIK APLİKASYONU

SAĞLIK 6 saat önce

Mobil uygulamalar, akıllı cihazlarımızı sağlık koçuna çeviriyor.

Vazgeçilmezimiz olan akıllı cihazlar, sosyal dünyamızı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda doğru kullanıldığında bize birçok konuda asistanlık ediyor. Yoğun geçen günlerimizde sağlığımızı bizden daha çok düşünen bu 5 uygulamayı sizler için sıraladık.

WaterMinder

Suyun hayatımızdaki yeri tartışılamaz. Uzmanlara göre günde ortalama 3 litre su içmemiz gerekmekte. Günlük yaşamımızda vücudumuza yeterli su alımı yapılmadığı takdirde sindirim sistemi bozuklukları, sinir sistemi bozuklukları, böbrek rahatsızlıkları gibi birçok sağlık problemi tetiklenmektedir. WaterMinder, günlük su tüketim miktarını kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda su içmeniz için size hatırlatma yapıyor. Ağırlığınızı uygulamaya bildirerek, günlük tüketmeniz gereken su miktarı hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. AppStore için buradan, Google Play için buradan ulaşabilirsiniz.

Seafood Watch

Deniz mahsulleri tüketiminizde size rehberlik edecek başarılı bir uygulama. Aynı zamanda deniz ürünleri hizmetleri veren işletmeleri bulmanıza ve paylaşmanıza da olanak sağlar. Bulunduğunuz mevsime uygun ürünleri seçmenize yardımcı olur ve istediğiniz ürünü bulamadığınızda size alternatifler de sunar. AppStore için buradan, Google Play için buradan ulaşabilirsiniz.

White Noise

Uyku ve konsantrasyon problemi yaşayanlar için yardımcı bir uygulama olan White Nosie, uykuya dalma, ders çalışma gibi yüksek konsantrasyon gerektiren işler sırasında, dışarıdan gelen seslerden engellenmeyi minimuma indirmeyi amaçlar. Ayrıca yoğun tempolu günlerde kullanıcılarının kafalarını boşaltmalarına yardımcı olur. Bebekler üzerinde de sakinleştirici etkisi bulunan uygulamanın içerisindeki alarm sistemi ile stressiz bir şekilde uyanmaya da yardımı dokunuyor. AppStore için buradan, Google Play için buradan ulaşabilirsiniz.

Lose It

Kullanıcıların belirlediği hedefler doğrultusunda planlar hazırlayarak kalori hesabı yapmalarına imkan sağlayan bu uygulama, planlar doğrultusunda belli kalorilere sahip yemek tarifleriyle form tutmanıza yardımcı oluyor. Hedeflerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak görüntülenerek karşılaştırılmasına ve başarı durumlarının sosyal ağlarda paylaşılmasına imkan sağlıyor. AppStore için buradan, Google Play için buradan ulaşabilirsiniz.

Endomondo

Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi mesafe kaydedilen faaliyetlerdeki performans ölçüm aşamasında yardımcı olan Endomondo, mobil spor eğitmenliği hizmeti de sağlıyor. GPS ile katedilen mesafeyi ölçerek, aktivite sırasında sesli yönlendirme özelliğini de barındırıyor. Ayrıca spor sırasında müzik dinleterek motivasyon artışına yardımcı oluyor. AppStore için buradan, Google Play için buradan ulaşabilirsiniz.

YAZI HÜSEYİN EREN