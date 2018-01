2018’İ HAFİFE ALIN!

SAĞLIK 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Be Light Kitchen ile 2018’i hafif yaşayın!

Ünlü beslenme koçu Şeyda Coşkun’un mutfağı Be Light Kitchen, hafiflemek isteyen herkese özenle hazırlanan, sağlıklı ve lezzetli yiyecek paketleri sunuyor. Şeyda Coşkun’un, uzman ekibiyle birlikte hazırladığı hafifleme paketleri, 2018 yılını fit geçirmeniz için en büyük destekçiniz oluyor. Günlük koşuşturma esnasında, yediklerine dikkat edemeyenlerin imdadına yetişen kişiye özel hafifleme paketleri, fazla yüklerin korkulu rüyası desek yeri! Be Light Kitchen mutfağından çıkan, 7 günlük beslenme menüsü “Haftalık Hafifleme Paketi” ile sağlığa, hafifliğe ve mutluluğa giden yolculuğunuzu başlatabilirsiniz! Hafta içi farklı detox tarifleri, hafta sonu karma menüler ve her gün 1 adet özel bitki çayı içeren bu paket; hem soğuk sıkım, glutensiz ve katkısız olma özelliğiyle, hem de mevsime uygun olarak değişen malzemeleriyle size sağlık ve lezzet dolu bir hafifleme süreci vadediyor.

Siz de daha hafif bir yaşam hayalini kuruyorsanız, Şeyda Coşkun ve ekibi ile tanışın! Detaylı blgi için www.belight.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

