SAÇLARINIZ RENKLENSİN

GÜZELLİK 28 dakika önce

Saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız “Rose Gold” trendini denemeye ne dersiniz?

iPhone ile hayatımıza giren “Rose Gold” rengi sadece teknoloji dünyasında çığır açmıyor. Saçlarda da son zamanlarda trend haline gelen sarı ve kırmızının harika birleşiminden ortaya çıkan rose gold, en meşhur müzik festivallerinden Coachella ile popülerleşmeye başladı ve çok kısa sürede herkesi etkisi altına alan bir akım haline geldi. Instagram’da bir çok versiyonuna rastladığımız rose gold’u cilt tonunuza göre ya da gözünüze hangi tonları hoş geliyorsa kırmızı ve sarı yoğunluğunu ayarlayıp istediğiniz sonucu elde edebilmek oldukça kolay. Emma Roberts, Sienna Miller, Kylie Jenner ve Katy Perry gibi ünlülerin de tercih ettiği rose gold akımı sanıyoruz ki uzunca bir zaman bizlerle olacak.