SAÇLARI SOĞUKTAN KORUMANIN 5 YÖNTEMİ

GÜZELLİK 2 gün önce

Uzun süredir savaştığımız soğuklara karşı saç renginiz kolayca meydan okuyacak!

Moda her sezon nasıl sürekli bir değişim halindeyse, bunun gibi saç trendleri de kendini her daim yeniliğe tabi tutuyor. Bir dönem oldukça sükse yapan ve hala varlığını koruyan “brushlight” tekniğiyle saça ışıltılar kazandırmak kadar, son zamanlarda da rose gold trendi aldı başını gidiyor. Yapacağınız işlemden sonra en önemli sorun ise yeni saç renginizi korumayı başarmak. Peki kış aylarında bunu nasıl başarabiliriz bir göz atalım.

1- Islak saç ile dışarı çıkmayın

Cildimiz kadar saçlarımızın da soğuğa karşı hassas olduğunuz unutmamak gerek. Soğuğa maruz kalan saçlar ise donmaya ve bunun ardından kırılmaya çok müsait. O yüzden ıslak saçla dışarı çıkmanız gerekse bile saçlarınızı örüp bir bere takmanız yararınıza olacak.

2- Saç kırıklarınızı temizletin

Özellikle kış aylarında taktığımız atkı ve berelerin etkisiyle kırılmaya hazır olan saçlarınız uzun olsa bile düzenli olarak uçlarından biraz aldırmak ve temizletmek sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olacak.

3- Profesyonel bakıma başlayın

Hem saçlarınızı hem de güzel rengini korumak istiyorsanız kuaför salonlarının bakımlarına her zamankinden daha çok ihtiyacınız var. Profesyonel olarak yapılan bakımlar, kış aylarında saçınıza ihtiyacı olan nemi ve bakımı sağlayarak size istediğiniz ışıltıyı verecektir.

4- Isıya karşı dikkatli olun

Maşa, saç kurutma makinalarının yanı sıra klimadan gelen sıcak hava dalgası bile saçınızın kurumasına ve buna bağlı olarak kabarmasına zemin hazırlıyor. Saç bariyerinizi korumak için ısıya karşı koruyucu spreylerden ve slikon içeren ürünlerden destek alabilirsiniz.

5- Evde bakım yapmayı ihmal etmeyin

Hayatın yoğun temposuna kapılıp çoğu zaman kendimizi ihmal ediyoruz. Yorucu bir iş gününün ardından tek isteğimiz eve gidip dinlenmek oluyor. Ama bunu yaparken saçlarımızı da güzelleştirmek mümkün. Hindistan cevizi, hint ve badem yağı gibi etkili yağlarla saçınıza bakım yapabilir, saç cilası ve mor şampuanlarla saçınızdaki kızıllıklardan kurtulup saç tonunuzu canlı tutabilirsiniz.