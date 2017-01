SAÇLARDA YENİ DÖNEM

GÜZELLİK 10 dakika önce

Teknolojinin sınırları bu sefer kadınların göz bebeği saçlar için zorlanıyor ve ortaya yaratıcı bir saç fırçası çıkıyor.

Her geçen gün teknoloji kendini daha ne kadar aşabilir ki diye düşünüp, ortaya konulan ürünlere yenileri eklendikçe hayret ve şaşkınlıkla takip etmeye devam ediyoruz. Kimi gerçekten hayatı kolaylaştırıyor, kimi de her ne kadar inovatif olsa da bir türlü istenileni veremiyor. L’Oreal ve Nokia işbirliği ile ortaya çıkan yeni ürün ise hangi kategoride yer alır bilinmez ama kadınların ilginisini çekeceği kesin. Söz konusu saçlar olunca her yeniliği takip etmek kaçınılmaz oluyor. Peki Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılı bir tarak fikri kulağa nasıl geliyor? Nokia, Kerastase ve L’Oreal’in yenilik laboratuvarının bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan yüksek teknolojili saç fırçası, fırça darbeleri esnasında ne kadar basınç uygulandığını dakika içinde analiz ediyor. Tüm bu veriler ise yüklediğiniz uygulamaya aktarılıp saç türünüzü detaylandırılıyor ve en iyi Kerastase bakımını size öneriyor. 2017 yılının ortalarına doğru satışa çıkacak bu yaratıcı saç fırçası hakkında siz ne düşünüyorsunuz?