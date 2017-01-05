SAÇLAR İÇİN MİSEL SU MU?

GÜZELLİK 23 saat önce

Cilt temizliğinden sonra misel sular saçlara yöneliyor.

Makyaj yapmak kadar onu temizlemenin de ne kadar önemli olduğundan artık bahsetmemize pek gerek yok. Günümüz kadınlarının hemen hemen hepsi güzel görünmesi için binbir uğraş verdiği cildini temizlemek ve pürüzsüz tutmak için birçok ürün kullanıyor. Misel (micellar) sular ise son dönemde bunların başında geliyor.

Hassas, yağlı, kuru her cildin kullanabileceği, yağı ve kiri kolaylıkla temizleyen misel sular, o kadar çok markanın ilgi alanına girdi ki takip etmekte zorlanır olduk. İşin daha ilginç bir yönüne geldi sıra. Bu suların bir sonraki hedefi tahmin etmiş miydiniz bilinmez ama saçlar. Bir mıknatıs gibi kiri saçtan çekerek, saç derisini ve saçları tazeleyen ve canlandıran ürünler yavaş yavaş piyasaya sürülüyorç. “DevaCurl Buildup Buster Micellar Water Cleansing Serum” özellikle kıvırcık saçlar için geliştirilerek, hareketli bukleler yaratmayı hedeflerken, “Kerastase Aura Botanica Bain Micellaire”hindistancevizi ve argan yağı gibi yağlarla zenginleştirilerek aynı görevi görüyor. Bakalım farklı markalar da bu yönde bir atılım gerçekleştirecek mi?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE