SAÇ Cemre Bosnalı
SONBAHARA ÖZEL 5 SAÇ RENGİ
Artık yazın kullandığınız saç renklerinizi sonbahara uyarlama zamanı sizce de gelmedi mi? Sonbahara özel 5 saç rengini keşfedin. Unutmayın, değişiklik güzeldir!
Evet, sonbahara çoktan girdik ancak havalar çok sıcak gittiği için kendimizi tatil modundan çıkaramadık. Ekimin gelmesine az kalan bu günlerde, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kendimizi yeni mevsime adapte edebileceğimizi düşünüyoruz. Işıl Işıl saçlarınızı sonbahara uyarlamaya hazırsanız, değişime ilk olarak saçlarınızdan başlayın deriz.
Sıcak sarı
Yaz aylarında ışıltılar attırdığınız sarı saçlarınızı şimdi koyultma zamanı. Sarıdan vazgeçemeyenler için tavsiyemiz, saçlarını birkaç ton koyultmaları.
Gri
Diğer saç renklerine göre daha iddialı olan gri saçlar, bizce çok havalı. Fark yaratmak için yalnızca biraz cesarete ihtiyacınız var!
Kızıl
Beyaz tenlilere çok yakışan kızıl saçlar, bizce en şık görünen saçların başında geliyor.
Çikolata
Kahverenginin en güzel tonlarından biri olan çikolatanın aynı zamanda zamansız oluşu, bu rengin en sevdiğimiz özelliklerinden.
Koyu kahverengi
Neredeyse siyahmış gibi görünen koyu kahverengi saçı, özellikle esmerlerin denemesini öneriyoruz.
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI