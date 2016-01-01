SONBAHARA ÖZEL 5 SAÇ RENGİ

SAÇ 7 saat önce Cemre Bosnalı

Artık yazın kullandığınız saç renklerinizi sonbahara uyarlama zamanı sizce de gelmedi mi? Sonbahara özel 5 saç rengini keşfedin. Unutmayın, değişiklik güzeldir!

Evet, sonbahara çoktan girdik ancak havalar çok sıcak gittiği için kendimizi tatil modundan çıkaramadık. Ekimin gelmesine az kalan bu günlerde, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kendimizi yeni mevsime adapte edebileceğimizi düşünüyoruz. Işıl Işıl saçlarınızı sonbahara uyarlamaya hazırsanız, değişime ilk olarak saçlarınızdan başlayın deriz.

Sıcak sarı

Yaz aylarında ışıltılar attırdığınız sarı saçlarınızı şimdi koyultma zamanı. Sarıdan vazgeçemeyenler için tavsiyemiz, saçlarını birkaç ton koyultmaları.

Gri

Diğer saç renklerine göre daha iddialı olan gri saçlar, bizce çok havalı. Fark yaratmak için yalnızca biraz cesarete ihtiyacınız var!

Kızıl

Beyaz tenlilere çok yakışan kızıl saçlar, bizce en şık görünen saçların başında geliyor.

Çikolata

Kahverenginin en güzel tonlarından biri olan çikolatanın aynı zamanda zamansız oluşu, bu rengin en sevdiğimiz özelliklerinden.

Koyu kahverengi

Neredeyse siyahmış gibi görünen koyu kahverengi saçı, özellikle esmerlerin denemesini öneriyoruz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI