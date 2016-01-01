SELENA GOMEZ’İN SAÇLARININ SIRRI NE?

SAÇ 10 saat önce Cemre Bosnalı

Selena Gomez gibi parlak ve canlı saçlara sahip olmak çok kolay. Tek yapmanız gereken sırrı öğrenmek!

Pantane Global marka elçisi Selena Gomez, güçlü ve sağlıklı saçlarıyla herkesin ilgisini çektiği bir gerçek. Onun gibi parlak saçlara sahip olmak hiç de zor değil. Siz de böyle parlak saçlara sahip olmak istiyorsanız Selena Gomez’in sırrını uygulamanız yeterli. Bu saçların sırrı; Pantene 3 Dakikada Mucize Krem. Yazın 3 ay boyunca güneş, deniz ve klordan yıpranan saçlarınızı bu krem 3 dakikada onarıyor. İçeriğinde çeşitli saç bakım kürleri olan bu krem, saça ışıltı sağlıyor ve saç uçlarındaki kırılmayı ve elektriklenmeyi önlüyor. Biz çok sevdik! Selena Gomez’in fikri ise şöyle: “Pantene 3 Dakikada Mucize Krem’i her yıkamada kullanmaya ve saçlarımı sadece 3 dakikada onarmasına bayılıyorum! Yeni formül yıpranmış bölgeleri özel olarak güçlendiren ve onaran akıllı teknolojiye sahip. Üstelik kolayca durulandığı için saçıma kökten uca uygulayabiliyorum.”

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI