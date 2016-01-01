SAÇLARLA DANSIN USTASI

SAÇ 3 saat önce Dilruba Karaköse

Yeni nesilin başarılı isimlerinden Zendaya, farklı saç stilleri denemek konusunda oldukça korkusuz.

Pek çok kadın için saçlarında değişiklik yapmak bir tutku olsa da, çoğu zaman radikal kararlar alma konusunda çekimser kalırlar. “Kısa saç bana yakışır mı?”, “Saçlarımı boyatsam nasıl olur?… Bu ve buna benzer sorular kafaları kurcalarken, bu konuda cesur olan insanlara da hep özeniriz.

Zendaya da oldukça mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Özellikle kırmızı halı törenlerinde tarzıyla olduğu kadar saçlarında yaptığı değişikliklerle de adından söz ettiren genç yıldız, peruk ya da kaynak gibi hileler kullansa bile yine de çok başarılı. Kendine hemen hemen her saç stilini yakıştırmayı başaran Zendaya’nın, farklı yolculuklarını keşfe çıkalım!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE