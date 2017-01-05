SAÇLARIN DOSTU

SAÇ 8 saat önce

Dünyanın en pahalı saç fırçalarından biriyle tanışın!

Bir saç fırçasından maksimum beklentiniz ne olabilir? Saçlarınızı kırmadan taraması dışında üzerine düşen pek fazla görev yokmuş gibi durabilir aslında. Fakat ince telli, elektriklenen, kıvırcık veya dalgalı saçlarınız varsa, karışmaya çok müsait olduklarından saç tarama işlemi bir eziyete dönüşür. Bu noktada fiyatıyla biraz hayrete düşüren ama işlevleriyle gönül kazanan bir tarak çıkıyor karşımıza: “Nylon and Boar Bristle Brush by Mason Pearson” … 205 dolarlık fiyatıyla neler vaadediyor bakalım;

Tarihçesi 1885’lere dayanan bu saç fırçası, diğerlerine kıyasla tarama işlemi esnasında saçlara oldukça kibar davranarak kırılmadan ve kopmadan taranmasını sağlıyor.

Özel geliştirilen kılları sayesinde, dolanan saçları zahmetsiz bir şekilde açma konusunda usta.

Patenli kauçuk yastık pedi ve kılları sayesinde kafa derininizdeki kan akışını harekete geçirerek masaj yapıp, saç büyümesini de destekliyor aynı zamanda.

Boyut ve renk seçeneklerinin yanında, kısa, uzun, ince veya kalın telli, normal, dalgalı gibi saç türleri için de farklı versiyonları bulunuyor.

Oldukça pahalı olmasına karşın kullanılan materyallerle sayesinde uzun seneler kullanıma uygun olmasıyla da dikkat çekiyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE