SAÇLARDA PÜRÜZSÜZ YANSIMA

SAÇ 4 gün önce Dilruba Karaköse

Küt kesim güçlü bir trend haline gelirken, bu sefer pürüzsüzlük etkisini de beraberine getiriyor.

Yine Kardashian’lar ve onlardan bağımsız olarak düşünemediğimiz bir trend alarmı… Moda dünyasında olduğu kadar güzellik atılımlarıyla da ilklere adını yazdıran kızkardeşler, uzun zamandır popüler olan bob yani küt saç kesiminin de öncülerindendi. Süksesini hiçbir şekilde kaybetmeyen bu kesim, şimdilerde Instagram’da yeni bir forma ulaştı. “Glass hair” olarak karşımıza çıkan yeni trend, küt saçlarda pürüzsüz görünümü ön planda tutuyor. Elektriklenmeyen, düz ve göz alıcı parlaklığa sahip bu saçlara sahip olmak için çok fazla şeye de ihtiyacınız yok üstelik. Düzleştirici yardımıyla düzelttiğiniz saçlarınıza serum ve sprey uygulamanız yeterli!

Not an ad A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jul 31, 2018 at 8:04am PDT

Letzzzzz be blunt ✂️ @justinemarjan A post shared by Olivia Culpo (@oliviaculpo) on Jul 25, 2018 at 10:11am PDT

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