SAÇ Dilruba Karaköse
SAÇLARDA PÜRÜZSÜZ YANSIMA
Küt kesim güçlü bir trend haline gelirken, bu sefer pürüzsüzlük etkisini de beraberine getiriyor.
Yine Kardashian’lar ve onlardan bağımsız olarak düşünemediğimiz bir trend alarmı… Moda dünyasında olduğu kadar güzellik atılımlarıyla da ilklere adını yazdıran kızkardeşler, uzun zamandır popüler olan bob yani küt saç kesiminin de öncülerindendi. Süksesini hiçbir şekilde kaybetmeyen bu kesim, şimdilerde Instagram’da yeni bir forma ulaştı. “Glass hair” olarak karşımıza çıkan yeni trend, küt saçlarda pürüzsüz görünümü ön planda tutuyor. Elektriklenmeyen, düz ve göz alıcı parlaklığa sahip bu saçlara sahip olmak için çok fazla şeye de ihtiyacınız yok üstelik. Düzleştirici yardımıyla düzelttiğiniz saçlarınıza serum ve sprey uygulamanız yeterli!
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