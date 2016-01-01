SAÇLARDA “DOUBLE BUN” TRENDİ

SAÇ 14 saat önce

Çift topuzlar... Aramıza tekrar hoşgeldiniz!

Eskiye dönüş kendini sadece moda dünyasında değil, makyaj ve saç modellerinde de baskın bir şekilde hissettiriyor. 90’ların en meşhur müzik gruplarından Spice Girls, bir zamanlar hepimizin idolüyken, şimdilerde farklı alanlarda kendilerini gösteriyor olsalar da, ilham kaynağı olmaya hala devam ediyorlar. Özellikle saçlarımızda yaptığımız çift topuzlarda.

Festival sezonunun açılmasıyla birlikte en tercih edilir saç modellerinden olan çift topuz, ünlülerin de dikkatini çekince trend olması kaçınılmaz hale geldi. Saçlarınızın tamamını toplayarak ya da yarısını açık bırakarak yapacağınız bu topuz, hem oldukça zahmetsiz ama bir o kadar da cool…

Chiara Ferragni

Bella- Gigi Hadid

Ariana Grande

Khloe Kardashian

FKA Twigs

Katy Perry

Cara Delevingne

Kendall Jenner

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE