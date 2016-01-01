SAÇ
SAÇLARDA “DOUBLE BUN” TRENDİ
Çift topuzlar... Aramıza tekrar hoşgeldiniz!
Eskiye dönüş kendini sadece moda dünyasında değil, makyaj ve saç modellerinde de baskın bir şekilde hissettiriyor. 90’ların en meşhur müzik gruplarından Spice Girls, bir zamanlar hepimizin idolüyken, şimdilerde farklı alanlarda kendilerini gösteriyor olsalar da, ilham kaynağı olmaya hala devam ediyorlar. Özellikle saçlarımızda yaptığımız çift topuzlarda.
Festival sezonunun açılmasıyla birlikte en tercih edilir saç modellerinden olan çift topuz, ünlülerin de dikkatini çekince trend olması kaçınılmaz hale geldi. Saçlarınızın tamamını toplayarak ya da yarısını açık bırakarak yapacağınız bu topuz, hem oldukça zahmetsiz ama bir o kadar da cool…
- Chiara Ferragni
- Bella- Gigi Hadid
- Ariana Grande
- Khloe Kardashian
- FKA Twigs
- Katy Perry
- Cara Delevingne
- Kendall Jenner
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE