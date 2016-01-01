SAÇLARDA 90’LAR HAVASI

SAÇ 8 saat önce Dilruba Karaköse

Saç tokalarının en sevimlisi scrunchie'lerin mükemmel geri dönüşü...

Tasarımcıların hala ilham aldığı ve beslendiği 90’lar, her yönüyle moda dünyası için adeta bir maden. Bitmek tükenmek bilmeyen ikonik parçalarıyla, o dönemde yaşamış olanların aşina olduğu, yeni nesilin de kolaylıkla günlük hayatlarına adapte ettiği akımlardan biri bu sefer scrunchie’ler oldu. Balenciaga’nın Resort 2018 koleksiyonunda da yer verdiği, saç gurusu Jen Atkin’in de sıkça paylaştığı bu tokalar, hem sevimli görüntüsü hem de rahat ve saçlara zarar vermeyen kullanımıyla kalplerimizi bir kere daha kazandı.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE