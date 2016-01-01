SAÇ Dilruba Karaköse
SAÇLARA 2017 DAMGASI
Güzel yıldızların saçlarında yaptığı etkili değişiklikler...
Kadınların canları sıkıldığında ya da hayatlarında küçük değişiklikler istedikleri zamanlarda ilk başvurdukları yer kuaför salonları olur. Kesimden boyaya önemli farklılıklar, aynaya baktığımızda kendimizi daha güçlü ve özgüvenli hissetmemizi sağlar aynı zamanda. Her anlarını takip ettiğimiz güzel yıldızlar için de durum tabii ki böyle. Biz de 2017’i bitmeden ünlülerin büyük ya da küçük saç değişikliklerini incelemeye aldık.
- Selena Gomez
- Alison Williams
- Zoe Kravitz
- Cara Delevingne
- Emma Roberts
- Karlie Kloss
- Sarah Hyland
- Sophie Turner
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE