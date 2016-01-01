SAÇLARA 2017 DAMGASI

SAÇ 17 saat önce Dilruba Karaköse

Güzel yıldızların saçlarında yaptığı etkili değişiklikler...

Kadınların canları sıkıldığında ya da hayatlarında küçük değişiklikler istedikleri zamanlarda ilk başvurdukları yer kuaför salonları olur. Kesimden boyaya önemli farklılıklar, aynaya baktığımızda kendimizi daha güçlü ve özgüvenli hissetmemizi sağlar aynı zamanda. Her anlarını takip ettiğimiz güzel yıldızlar için de durum tabii ki böyle. Biz de 2017’i bitmeden ünlülerin büyük ya da küçük saç değişikliklerini incelemeye aldık.

Selena Gomez

Alison Williams

Zoe Kravitz

Cara Delevingne

Emma Roberts

Karlie Kloss

Sarah Hyland

Sophie Turner

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE