SAÇLARA RENK GELDİ

SAÇ 12 saat önce

Geçen yılın olgun modası gri saçlar yerini çocuksu ruha emanet ediyor.

Kadınların ruh sembolu saçlar, İstanbul grisinden Coachella cümbüşüne uzun bir yolculuk yapmaya hazırlanıyor.

Hazır saçlar gri için açılmışken, rengarenk bu akımı başlatan birçok kadın, bu yaz plajlarda özgürlüklerini ilan edecek.

2000’lerin ilk yarısında görmeye alışkın olduğumuz kısa ve renkli saçlar zamanla yerini doğal ve omreli geçişlere bırakmıştı. Bu yıl tamamen çocuksu bir ruha bürünen bold saçları kısa ve uzun her iki modelde de görmek mümkün.

Bold saçlar hem hoşunuza gidiyor hem de radikal bir değisim için fazla cesaretiniz yoksa, ombreli bold geçişler sizi cesaretlendirebilir. Bu yaz saçlarınızdan cesaret alın!

YAZI ELİF SEKBAN