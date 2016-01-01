SAÇ LAZERİ ARTIK TÜRKİYE’DE

SAÇ 8 saat önce Yunus Başaran

Acısız, ağrısız ve zahmetsiz bir yöntemle saç dökülmesini önlemek, incelmiş saçların kalınlaşmasını sağlamak ve yeni saç gelişimi yaratmak artık mümkün!

Saç cerrahisinde ilklerin öncüsü olan Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Altunizade Kompleksi, saç tedavilerine bir yenisini daha ekledi. FDA onaylı lazer cihazı ile artık kadın erkek fark etmeksizin seyrekleşen saçların tedavisinde olumlu sonuçlar almak mümkün. Özellikle saç ekimi yaptırmak için zaman bulamayan üst düzey yöneticilerin, seyrek ve incelmiş saçlarından şikâyetçi olan kadınların tercih ettiği bu yöntem, son günlerde oldukça revaçta. Dünya’da sayılı hastanelerde uygulamaya sunulmuş olan saç lazeri, Esteworld ayrıcalığıyla ülkemizde.

Saç lazer uygulaması, incelmiş saçları kalınlaştırmak, saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç gelişimine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Saç lazer uygulamasının aşamaları ise şöyle sıralanabilir; Gelen hastanın saç derisine küçük kanallar açılarak, büyüme faktörlü serum uygulanmaktadır. Saça masajla yedirilen serumun ardından haftada iki kez 20’şer dakika lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Bu uygulamanın faydaları arasında cildin altına nüfuz eden lazer ışınları, aktif olmayan saç köklerini uyarıp kan dolaşımının hızlanmasını sağlayarak, yeni saç kökü gelişimine ve incelmiş saçların kalınlaşmasına fayda sağlıyor.

Bu uygulamada dikkat edilmesi gerekenler ise kombine bir uygulama olduğu için önerilen tedavi ürünlerinin düzenli kullanılması gerekmektedir.

Tedavi herhangi bir acı ya da ağrıya sebep olmuyor. Saç lazeri uygulaması rahat ve konforlu bir yöntemdir. Tedaviden sonra günlük yaşama dönmekte herhangi bir sakınca yoktur.

Sonuçlar hastanın saç dökülme öyküsüne göre değişkenlik gösterse de, ilk seanslardan sonra saç dökülmesinde azalmalar görülmekte, 3-4 ay içinde ise gözle görülür ciddi sonuçlar alınabilmektedir. Önerilen uygulama süresi 6 aydır.

YAZI YUNUS BAŞARAN